'Как только закончится война в Украине': в Грузии нашли 'крайнего' в испорченных отношениях с ЕС и США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе убежден, что отношения его страны с Евросоюзом и США якобы будут "перезагружены", как только закончится война в Украине. При этом он считает, что это произойдет в следующем году.

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Об этом Кобахидзе заявил в понедельник, 14 октября. Его цитирует издание SovaNews.

Грузинский премьер считает, что сразу после окончания войны в Украине, Евросоюз и США предпримут шаги по обновлению отношений с Тбилиси. А о "несправедливых резолюциях" никто даже не вспомнит, заявил Кобахидзе, очевидно имея в виду резолюцию Европарламента, в которой власти Грузии предостерегли от принятия скандального законопроекта "об иноагентах",

"Для нас важно одно - как только закончится война в Украине - а мы думаем, что это произойдет в следующем году - отношения как с ЕС, так и с США будут перезагружены. Соответственно, никто не вспомнит о таких несправедливых резолюциях. Отношения Грузия-ЕС и Грузия-США должны быть обязательно перезагружены. Я думаю, что, как только закончится война в Украине, мы сразу увидим шаги, сделанные структурами ЕС, а также США", – заявил глава правительства Грузии.

Кобахидзе также высказался о возможном введении санкций. По его словам, "это не актуальный вопрос".

Премьер Грузии считает, что отношения его страны с США и ЕС испортились из-за войны в Украине и именно она является главной причиной, "по которой определенные силы имеют разные интересы по отношению к Грузии".

"Только что закончится война в Украине, в результате мы получим совсем другую ситуацию. Поэтому на такие временные события, как резолюция Европарламента, я не стал бы обращать внимания. Наша главная и стратегическая задача – перезапустить отношения, и это обязательно произойдет в следующем году", – добавил Кобахидзе.

"Это – главная причина, по которой определенные силы имеют разные интересы по отношению к Грузии. Как только закончится первый фронт, интерес второго фронта к Грузии немедленно исчезнет. И это будет способствовать перезапуску отношений Грузия-ЕС и Грузия-США", – подытожил премьер-министр. Грузии.

Напомним, что ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил США перезагрузить отношения. Он обвинил неназванных американских "конкретных политиков" в несправедливой оценке действий грузинских властей и посетовал, что грузино-американские отношения испортились в последнее время.

Как сообщал OBOZ.UA:

Несмотря на то, что проевропейская президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах, 28 мая парламент преодолел его и окончательно утвердил документ. Спикер парламента Шалва Папуашвили подписал скандальный закон 3 июня.

Лидеры ЕС заявили, что действия властей Грузии ведут к фактическому приостановлению процесса вступления кавказской республики в Европейский Союз. Речь идет о последних законодательных инициативах – так называемом законе об иноагентах, и о репрессиях против граждан и активистов.

США начали комплексный пересмотр двусторонних отношений с Грузией. В рамках этого пересмотра США отложили на неопределенный срок совместные военные учения NOBLE PARTNER, запланированные на 25 июля – 6 августа 2024 года.

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