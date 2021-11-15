Как приготовить любимые сладости Елизаветы II: секрет королевских шеф-поваров

Елизавета ІІ также, как и многие любит выпечку. Ее любимое печенье с корицей в виде звездочек, которое королевские шеф-повара обязательно готовят к рождественским праздникам.

Как рассказал Express со ссылкой на шеф-повара монаршей семьи, любимое печенье королевы достаточно непростое в приготовлении, но чрезвычайно вкусное. Как сделать его самостоятельно, придворные кулинары рассказали через официальный аккаунт королевской семьи в Instagram.

Они отметили, что это угощение пользуется большой популярностью, как у самих членов монаршей семьи, так и их гостей, а потому его обязательно готовят к праздникам.

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Пользователи сети восхитились красотой печенья, а многие пообещали приготовить его самостоятельно.

360 граммов сахарной пудры, 85 граммов яичного белка, 20 граммов сока лимона, 300 граммов молотого в муку миндаля, 115 граммов цитрусовой цедры, половинка свежего лимона, 12 граммов молотой корицы, четверть чайной ложки измельченной в порошок гвоздики.

Изначально необходимо перетереть цедру цитрусовых так, чтобы она стала похожа на пасту, после этого отставить ее в сторону.

Далее необходимо взбить белки с сахарной пудрой и лимонным соком. Треть получившейся массы – отложить. Позже ее будет необходимо нанести тонким слоем на раскатанное тесто.

Оставшиеся ингредиенты добавить в белковую массу и вымесить из нее тесто.

Затем следует размять тесто руками и выложить его на пергамент для выпечки. Сверху должен быть уложен второй лист пергамента. Уже через него надо раскатать тесто так, чтобы его высота была около сантиметра.

После этого верхний слой пергамента можно снять, а по тесту распределить оставшуюся белковую массу ровным слоем.

Противень с тестом поставить в холодильник минимум на час.

После этого тесто из холодильника следует вынуть и с помощью специальных формочек или ножа вырезать из него звездочки.

Шеф-повара королевской семьи советуют, прежде чем вырезать печенье, опустить формочку в миску с горячей водой и делать это каждый раз перед тем, как вырезать фигурку.

"Так легче извлекать ее из формочки", – пояснили профессионалы.

Выпекать печенье в духовке необходимо при 160 градусах 12-15 минут. При этом на плите должен быть выставлен нижний нагрев. В таком случае верхушки печенья не поменяют цвет и останутся белоснежными.

Чтобы понять, готово ли печенье, следует попробовать снять его с пергамента. Если это сделать не сложно – угощение готово.

"Середина печенья должна остаться мягкой и немного липкой", – добавили кулинары.

Также, когда печенье будет готово, следует выключить духовку и оставить противень внутри примерно на 30 минут, чтобы оно немного остыло.

Звездочки с корицей могут храниться в герметичном контейнере до двух месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, зачем в королевской семье всех взвешивают перед рождественским ужином.