Как повлияет решение с прекращением выдачи паспортов на беженцев в Германии: власти дали категоричный ответ

В Германии отреагировали на решение о прекращении выдачи паспортов украинским мужчинам призывного возраста за границей и приостановке предоставления им консульских услуг. Там отметили, что в ФРГ украинцы мужского пола имеют одинаковый с женщинами статус защиты.

Это не изменится после того, как правительство Украины приняло отдельные решения в области консульской политики. Об этом на брифинге в Берлине заявил спикер МВД ФРГ Максимилиан Калль, передает Deutsche Welle.

"Я уверен в том, что это не повлияет на статус беженцев из Украины, нуждающихся в защите, независимо от того, идет ли речь о женщинах, которых среди таких беженцев подавляющее большинство, или мужчинах", – сказал он.

В то же время ни Калль, ни пресс-секретарь немецкого министерства иностранных дел не стали комментировать само решение Киева прекратить консульское обслуживание украинских мужчин призывного возраста, находящихся, в частности, и в Германии.

"Это суверенное решение Украины, которое я не могу комментировать от имени МИД ФРГ", – заявил спикер ведомства Кристиан Вагнер.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 24 апреля стало известно, что украинские мужчины призывного возраста больше не смогут получать паспорта за пределами государства. Речь идет как о внутреннем паспорте гражданина Украины, так и о заграничном. В случае паспортов для выезда за границу это касается документов, которые оформляются через ГП "Документ", консульств нововведение не касается, отметили в МИД.

– Экс-министр иностранных дел Украины Валерий Чалый заявил, что временное прекращение выдачи паспортов украинским мужчинам призывного возраста за границей по состоянию на данный момент не является законным. Закон о мобилизации в Украине, в котором предусмотрено положение о том, что мужчинам для получения документов нужно обновить свои военно-учетные данные, еще не вступил в силу.

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