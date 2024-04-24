Украинские мужчины от 18 до 60 лет больше не смогут получить паспорта за границей: опубликовано постановление

Украинские мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет) больше не смогут получать паспорта за пределами государства. Речь идет как о внутреннем паспорте гражданина Украины, так и о заграничном.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины от 23 апреля 2024 года. Им введены изменения в пункт 11 Порядка реализации экспериментального проекта по оформлению паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины, находящимся за пределами Украины, оформлению, обмену иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Украине, виды на постоянное проживание во время их пребывания за пределами Украины.

Теперь получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе/территориальном подразделении Государственной миграционной службы.

"Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется", – отмечается в постановлении.

Также там сказано, что эти новые требования не применяются к гражданам Украины мужского пола призывного возраста, на которых распространяются положения пунктов 2(1)–2(3), 2(7) Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.

В этих пунктах говорится, что в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения пересекать государственную границу имеют право лица с инвалидностью, имеющие соответствующее удостоверение, и люди, сопровождающие своих родственников, имеющих инвалидность.

Дополняется...