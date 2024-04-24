За границей перестали выдавать паспорта военнообязанным украинцам: Чалый указал на главную нестыковку

Временное прекращение выдачи паспортов украинским мужчинам призывного возраста заграницей по состоянию на данный момент не законно. Закон о мобилизации в Украине, в котором предусмотрено положение о том, что мужчинам для получения документов нужно обновить свои военно-учетные данные, еще не вступил в силу. Закон вступает в силу 18 мая.

На это обратил внимание экс-министр иностранных дел Украины Валерий Чалый в комментарии OBOZ.UA. В то же время он подчеркнул, что эта пауза временная и необходима для решения технических вопросов, связанных с учетом украинцев мобилизационного возраста за рубежом.

Однако даже учитывая это, решение нельзя назвать законным и украинцам нужно было все заранее подробно объяснить.

"Если бы дождались 18 мая, то входили бы в действие новые регуляции и все. Никто бы на это даже не обратил внимание. Это абсолютно справедливо, что так, как согласно закону обновляется информация граждан Украины за рубежом, в данном случае мужчин 18-60 лет, то есть она обновляется и только на этом основании даются дальнейшие консульские действия, это абсолютно нормально", – отметил дипломат.

Он напомнил, что ситуация в Варшаве, где украинцы начали блокировать работу паспортного стола, произошла не в дипломатическом представительстве, а в ГП "Документ", который не руководится Министерством иностранных дел.

Это государственное предприятие входит в сферу управления Государственной миграционной службы Украины.

"Раньше, чем закон вступил в действие, временно остановили это оформление. В чем здесь проблема? Во-первых, очереди не создаются в посольствах, очереди не создаются в зарубежных дипломатических учреждениях, в генконсульствах, потому что там действует процедура электронной очереди через приложение Дія, через авторизацию и идентификацию. Очередь в Варшаве, это ГП "Документ", это не МИД вообще. Это технические проблемы", – сказал Чалый.

Дипломат считает, что людям необходимо было объяснить, что учреждениям необходима определенная техническая пауза, чтобы решить вопрос военного учета украинцев мобилизационного возраста за рубежом.

"Если по уму это все сделать, объяснить людям, что для того, чтобы подготовить имплементацию закона в техническом плане, нужна техническая пауза. Однако все же было бы законно начать эти действия с момента вступления закона в силу. Как это можно было сразу решить? Внести позиции в закон, что эта норма и другие действуют с момента публикации закона, а не через месяц, через месяц ожидания. То есть, здесь многое можно было бы сделать на законодательном уровне", – отметил он.

В этом случае обращаться только к Конституции Украины не совсем уместно, считает Чалый. Поскольку в ней с одной стороны речь идет о правах людей, а с другой – об обязанностях. В условиях военного положения эти права частично сужаются.

Он также уточнил, что обязанность обновлять свои данные существовала и до принятия нового закона о мобилизации. В настоящее время действует консульский устав, предусматривающий, что мужчины призывного возраста должны становиться на консульский учет.

"Консулы должны делать все для того, чтобы в случае призыва или мобилизации мужчины приобщались к выполнению своей обязанности. Это так, но механизмов нет", – рассказал Чалый.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет) больше не смогут получать паспорта за пределами государства. Речь идет как о внутреннем паспорте гражданина Украины, так и о заграничном. В случае с паспортами для выезда за границу это касается документов, оформляемых через ГП "Документ", консульств нововведение не касается, отметили в МИД.

В то же время предоставление консульских услуг мужчинам от 18 до 60 лет приостановлено. Эта категория мужчин сейчас может получить только документ для возвращения в Украину.

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