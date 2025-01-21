Как можно дальше от Москвы: сирийский порт Тартус расторг инвестиционное соглашение с российской компанией

Несмотря на попытки страны-агрессора России сохранить свое присутствие в Сирии, новые власти страны пытаются быть как можно дальше от Москвы. Так, стало известно, что сирийский порт Тартус аннулировал соглашение с российской компанией.

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Об этом сообщил директор Тартусской таможни Рияд Джуди в интервью местной газете al-Watan. Речь идет о расторжении контракта между гражданским портом Тартуса и роскомпанией "Стройтрансгаз".

Согласно словам Джуди, теперь все доходы от деятельности порта направляются в пользу сирийского государства, а управление возвращается к сирийской стороне. Он также отметил, что за 5 лет российская компания не выполнила обязательства по модернизации оборудования порта, предусмотренных инвестиционным контрактом.

Теперь в порту Тартус планируется восстановить устаревшие механизмы, которые российская компания использовала без модернизации, хотя это предполагалось условиями соглашения.

В 2019 году Россия объявила о соглашении по аренде порта Тартус сроком 49 лет. Тогда же был подписан контракт с компанией "Стройтрансгазом", которая обещала вложить более $500 млн в модернизацию. Главным бенефициаром компании является член клана Путина, российский олигарх Геннадий Тимченко.

В публикации "Аль-Ватан" также отмечается, что деятельность порта оживилась после смены власти в Сирии. Теперь порт принимает грузовые суда из других стран.

В то же время в Тартусе находится также российская военно-морская база, будущее которой стало неопределенным после смены режима Башара Асада. Сообщается, что российские войска ведут переговоры с новыми сирийскими властями, тогда как вывод военных кораблей и эвакуация имущества из порта Тартус уже началась. Официальные решения по закрытию баз пока не объявлены.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне свержения сирийскими повстанцами режима Башара Асада, Россия вывела свои корабли из порта Тартус. Спутниковые снимки показали, что российских судов там нет.

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