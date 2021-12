Световые шоу, фейерверки и концерты под открытым небом: как Украина и мир встретили Новый год 2022

В пятницу, 31 декабря, страны мира начали встречать Новый год. Люди собирались на главных площадях, запускали невероятной красоты салюты, ждали боя курантов и веселились. Праздничное настроение во всем мире дарили артисты и яркая иллюминация.

OBOZREVATEL собрал самые интересные снимки и факты празднования Нового 2022 года в разных уголках Земли. Несмотря на то, что он интернациональный, отмечается везде по-своему с соблюдением традиций. Первыми его встречают жители Кирибати – островного государства, расположенного в западной части Тихого океана, а последними – государства Самоа, где праздник наступает в 13:00 1 января по киевскому времени.

Так, на островах Кирибати Новый год встретили в 13:00 по Киеву грандиозным фейерверком. В целом республика находится в трех часовых поясах, на остальных островах Новый год будут встречать в 14:00 и 15:00 по Киеву.

В 13:00 по киевскому времени Новый год также пришел в Новую Зеландию и Антарктиду.

#WATCH | New Zealand's Auckland rings in #NewYear2022 with fireworks display



(Video: Reuters) pic.twitter.com/UuorkGHPEg