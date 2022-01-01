Световые шоу, фейерверки и концерты под открытым небом: как Украина и мир встретили Новый год 2022

В пятницу, 31 декабря, страны мира начали встречать Новый год. Люди собирались на главных площадях, запускали невероятной красоты салюты, ждали боя курантов и веселились. Праздничное настроение во всем мире дарили артисты и яркая иллюминация.

OBOZREVATEL собрал самые интересные снимки и факты празднования Нового 2022 года в разных уголках Земли. Несмотря на то, что он интернациональный, отмечается везде по-своему с соблюдением традиций. Первыми его встречают жители Кирибати – островного государства, расположенного в западной части Тихого океана, а последними – государства Самоа, где праздник наступает в 13:00 1 января по киевскому времени.

Видео дня

Так, на островах Кирибати Новый год встретили в 13:00 по Киеву грандиозным фейерверком. В целом республика находится в трех часовых поясах, на остальных островах Новый год будут встречать в 14:00 и 15:00 по Киеву.

В 13:00 по киевскому времени Новый год также пришел в Новую Зеландию и Антарктиду.

В 14:00 по Киеву праздник пришел на Дальний восток России, в частности на Камчатку.

В 14.30-15:00 по киевскому времени Новый год встретила Австралия.

Около 17:00 по Киеву отпраздновали в Японии, Южной и Северной Кореях.

В 18:00 Новый год пришел в Китай, а в 19:00 – в Индонезию.

В 20:00 праздник достиг Бангладеш и Шри-Ланки, а в 20:15 – Непала.

В 20:30 по Киеву Новый год пришел в Индию.

В 21:00 год начался в Пакистане, Узбекистане, Киргизстане и Туркменистане.

В 21:30 праздник добрался до Афганистана, а в 22:00 — в Армению, Азербайджан и Грузию.

В Украину Новый год пришел через 12 часов после начала празднования в Кирибати – в 00:00 по киевскому времени. Одновременно с нашей страной его отмечают, Греция, Турция, Израиль, Румыния и Финляндия.

В 01:00 1 января по Киеву Новый год начинают отмечать в Центральной и Западной Европе, а в 02:00 – Великобритания и Португалия.

В 04:00 утра 1 января по Киеву Новый год достигает Бразилии.

В 5:30 утра по Киеву празднования достигают Канады (самого восточного острова Ньюфаундленд).

А в 7:00 Новый год наступает в Вашингтоне, Нью-Йорке и Оттаве.

Напомним, OBOZREVATEL следил за празднованием Нового года в мире онлайн. Второй год подряд наиболее ожидаемый праздник проходит в условиях пандемии и карантинных ограничений, которые многие государства еще и усилили в этот период. Однако у украинцев это не отняло праздничного настроения: люди "штурмуют" магазины, закупая продукты к новогоднему столу, знаменитости и политики спешат с поздравлениями.

Как сообщал OBOZREVATEL: