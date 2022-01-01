Тысячи людей встретили Новый год на Софийской площади в Киеве: чем уникально было празднование. Фото и видео

В ночь на 1 января Украина встретила Новый год 2022. Мероприятия возле главных елок проходили практически в каждом городе страны. Самые масштабные состоялись в столице Украины Киеве.

Тысячи людей с вечера 31 декабря собрались на Софийской площади в столице. Там расположена главная елка страны. OBOZREVATEL собрал яркие фото с празднования Нового года в Киеве.

В этом году елка на Софийской площади имеет высоту 31 метр, она украшена 20 тысячами красных и золотых игрушек. Вокруг нее – 10-километровая гирлянда. Не смотря на мороз, многие жители столицы решили встретить 2022 год именно здесь.

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Вокруг елки обустроили самый большой в Европе Рождественский вертеп, работает каток на 400 квадратных метров, детские аттракционы, разнообразные фотозоны и ярмарка с фуд-кортом.

Судя по кадрам с места события, в ночь с 31 декабря по 1 января на Софийской площади было много людей.

Также в центре столицы можно встретить множество аниматоров в новогодних костюмах. К празднованию приготовились не только коммунальные службы, но и жители города, которые украсили окна игрушками и гирляндами.

Отметим, что главная елка Украины попала в список самых красивых в Европе. Украинский символ Нового года занял 13-е место. Ее украшение посвящено одному из христианских праздников – Рождеству Христову.

В КГГА отметили, что на период зимних праздников запланировано 270 новогодне-рождественских мероприятий во всех районах столицы. В частности, возле Арки дружбы народов также установили новогоднюю елку.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2022 годом. Его приветствие транслировали все центральные телеканалы.