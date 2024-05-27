Кайя Каллас заявила, что Путин пытался помешать ей стать генсеком НАТО

Глава эстонского правительства Кая Каллас заявила, что российский диктатор Владимир Путин пытался помешать ей стать генеральным секретарем НАТО. Одной из частей этого плана было оглашение ее в розыск российскими спецслужбами.

Об этом Каллас рассказала в интервью изданию Svenska Dagbladet. Премьер-министр подчеркнула, что таким образом Россия хотела показать, что Эстония "ненастоящая страна", в которой действуют российские законы, а также то, что сама Каллас является "антироссийским провокатором".

"Серьезно, Путин хотел показать объявлением о розыске то, что мы не настоящая страна. Что и здесь действуют российские законы. Но они недействительны", – сказала премьер-министр.

По ее словам, помимо этого такой шаг РФ стал сигналом для европейских коллег Каллас.

"Когда мы говорим о разных должностях на европейском уровне или в НАТО, главный аргумент против меня состоит в том, что я – антироссийский провокатор. Поэтому они и внесли меня в этот список, чтобы дать понять, что я их провоцирую", – сказала глава эстонского правительства.

Напомним, что в феврале 2024 года МВД государства-агрессора России объявило в розыск несколько десятков европейских чиновников, в том числе Каллас, государственного секретаря Эстонии Таймара Петеркопа, министра культуры Литвы Симонаса Кайриса и две трети сейма Латвии предыдущего созыва.

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Каллас и Петеркоп объявлены в розыск за "уничтожение памятников советским воинам".

Как сообщал OBOZ.UA, The New York Times пишет, что Россия усилила скрытую диверсионную кампанию, направленную против стран Европы. Цель – подорвать кампанию по военной поддержке Украины.

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