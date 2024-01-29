К нападению ХАМАС на Израиль причастны 190 сотрудников ООН в Газе – Reuters

190 работников ООН в Газе оказались боевиками ХАМАС и "Исламского джихада". Речь идет о сотрудниках Агентства ООН по оказанию помощи и работ (UNRWA), включая школьных учителей.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет израильской разведки. В нем есть имена и фото одиннадцати из них.

По данным отчета, некоторые из них участвовали в похищении и убийствах израильтян 7 октября. В частности, сообщается, что один из учителей помог своему сыну похитить гражданку Израиля. Другой сотрудник Агентства перевез в Газу тело израильского солдата, а также координировал перевозку оружия для боевиков, еще один принял участие в нападении на поселок Беэри, где погибли 10% жителей. Четвертый работник UNRWA обвиняется в нападении на военную базу и танцевальный фестиваль, где погибли 360 человек.

Министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что глава агентства Филипп Лаццарини должен уйти. "Сотрудники UNRWA принимали участие в массовом убийстве 7 октября. Лаццарини должен сделать выводы и уйти в отставку", – сказал он.

В ООН инициировали расследование этой информации. Впрочем, глава Организации Антониу Гутерриш пообещал привлечь к ответственности любого сотрудника, причастного к "преступным действиям", но призвал страны продолжать финансировать UNRWA по гуманитарным причинам.

"Десяти тысяч мужчин и женщин, работающих на UNRWA, многие из которых находятся в самых опасных ситуациях для гуманитарных работников, не должны быть наказаны. Страшные потребности отчаявшегося населения, которое они обслуживают, должны быть удовлетворены", – сказал он.

Однако более 10 стран, включая США и Германию, прекратили финансирование UNRWA. Это стало огромным ударом по агентству, обеспечивающему около половины из 2,3 млн жителей Газы ежедневной помощью. В общей сложности в отделении UNRWA в анклаве работают 13 000 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль не согласился на новое перемирие с ХАМАС. Ранее израильское правительство через посредников предложило ХАМАС перемирие на два месяца для того, чтобы осуществить освобождение заложников. Предложение будет включать вывод израильских войск из основных населенных пунктов Газы и постепенное возвращение палестинцев в северную часть сектора, откуда им было приказано эвакуироваться.

Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не намерен прекращать боевые действия в секторе Газа для того, чтобы освободить заложников. Также глава израильского правительства отверг идею Белого дома по созданию двух государств для урегулирования конфликта.

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