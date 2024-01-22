Израиль не прекратит бои в секторе Газа в обмен на освобождение заложников: Нетаньяху выступил с заявлением

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не намерен прекращать боевые действия в секторе Газа для того, чтобы освободить заложников. Также глава правительства отверг идею Белого дома о создании двух государств для урегулирования конфликта.

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По словам Нетаньяху, израильская армия не допустит возникновения полноценного военизированного палестинского государства. Об этом сообщает The Times of Israel.

Глава израильского правительства заявил, что не согласится на компромисс в отношении полного израильского контроля над всей территорией к западу от реки Иордан. Кроме того, он добавил, что на протяжении многих лет выдерживал международное и внутреннее давление, пытаясь продвинуться к решению проблемы двух государств.

Стоит отметить, что еще неделю назад Нетаньяху не отвергал категорически все формы палестинской государственности. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что Израиль не сможет достичь "подлинной безопасности" без пути к палестинскому государству.

При этом израильский премьер-министр отверг идею о том, что может быть заключено соглашение, которое оставит террористическую организацию ХАМАС у власти в секторе Газа. Нетаньяху добавил, что ЦАХАЛ добьется полной победы, после которой "в секторе Газа не будет ни одной организации, которая финансировала бы терроризм, обучала терроризму или совершала террор".

Напомним, 20 января тысячи людей в Израиле вышли на акции протеста с требованием к правительству Биньямина Нетаньяху приложить максимум усилий для освобождения заложников, которых удерживают террористы ХАМАС. На данный момент более 130 заложников удерживаются в секторе Газа палестинскими террористами после нападения 7 октября 2023.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Израиль якобы занимался финансированием палестинской террористической группировки ХАМАС.

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