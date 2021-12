Извержение вулкана на Канарских островах завершилось: людям разрешили вернуться в свои дома. Фото и видео

Вулкан Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма (Канарские острова, Испания) затих спустя три месяца. Извержение официально признают прекратившимся, если в течение недели вулкан больше не будет проявлять активность. В общей сложности он должен пробыть в состоянии покоя 10 дней.

Наблюдения за горой продолжаются, пишет El Pais, их ведет специальный научный комитет. Эксперты зафиксировали небольшой поток лавы, но помимо этого вулкан проявляет все признаки "истощения", в частности, выбросы вулканических газов.

Лава уже покрыла 1241 гектар острова, в ходе извержения были разрушены или повреждены почти три тысячи зданий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

The 6⃣3⃣rd Monitoring product (situation as of 17 Dec at 19:38 UTC) shows 1,241.1 ha covered by the lava flow (+3.8 ha in ~3 days) and no new🏠destroyed#EMSR546