Извержение вулкана на Канарских островах завершилось: людям разрешили вернуться в свои дома. Фото и видео

София Закревская
Мир
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Извержение вулкана на Канарских островах завершилось: людям разрешили вернуться в свои дома. Фото и видео

Вулкан Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма (Канарские острова, Испания) затих спустя три месяца. Извержение официально признают прекратившимся, если в течение недели вулкан больше не будет проявлять активность. В общей сложности он должен пробыть в состоянии покоя 10 дней.

Наблюдения за горой продолжаются, пишет El Pais, их ведет специальный научный комитет. Эксперты зафиксировали небольшой поток лавы, но помимо этого вулкан проявляет все признаки "истощения", в частности, выбросы вулканических газов.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха.
Видео дня

Лава уже покрыла 1241 гектар острова, в ходе извержения были разрушены или повреждены почти три тысячи зданий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Последствия извержения на Канарах.

Вместе с тем, в последнее время из-за спада активности вулкана на западе Ла-Пальмы качество воздуха улучшилось с неблагоприятного до умеренно хорошего. Опасная ситуация сохраняется только в муниципалитете Лос-Льянос-де-Аридане, однако уровень выбросов диоксида серы и других газов куда ниже, чем в сентябре, когда началось извержение.

Как выглядит остров после извержения.

После того, как ученые подтвердят окончание извержения, и на острове станет безопасно, местные власти займутся восстановлением пострадавших районов. На это выделено уже 138 млн евро, до конца года правительство планирует предоставить еще 230 млн.

Кумбре-Вьеха.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще неделю назад ситуация с воздухом на Ла-Пальме была куда более неблагоприятной. Людям было приказано не выходить из домов.

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