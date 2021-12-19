Извержение вулкана на Канарских островах завершилось: людям разрешили вернуться в свои дома. Фото и видео

Вулкан Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма (Канарские острова, Испания) затих спустя три месяца. Извержение официально признают прекратившимся, если в течение недели вулкан больше не будет проявлять активность. В общей сложности он должен пробыть в состоянии покоя 10 дней.

Наблюдения за горой продолжаются, пишет El Pais, их ведет специальный научный комитет. Эксперты зафиксировали небольшой поток лавы, но помимо этого вулкан проявляет все признаки "истощения", в частности, выбросы вулканических газов.

Видео дня

Лава уже покрыла 1241 гектар острова, в ходе извержения были разрушены или повреждены почти три тысячи зданий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

#ErupciónLaPalma



The #CumbreVieja 🌋eruption could well be close to ending



The 6⃣3⃣rd Monitoring product (situation as of 17 Dec at 19:38 UTC) shows 1,241.1 ha covered by the lava flow (+3.8 ha in ~3 days) and no new🏠destroyed#EMSR546 pic.twitter.com/x4vdWpMhrt — Copernicus EMS (@CopernicusEMS) December 18, 2021

Вместе с тем, в последнее время из-за спада активности вулкана на западе Ла-Пальмы качество воздуха улучшилось с неблагоприятного до умеренно хорошего. Опасная ситуация сохраняется только в муниципалитете Лос-Льянос-де-Аридане, однако уровень выбросов диоксида серы и других газов куда ниже, чем в сентябре, когда началось извержение.

После того, как ученые подтвердят окончание извержения, и на острове станет безопасно, местные власти займутся восстановлением пострадавших районов. На это выделено уже 138 млн евро, до конца года правительство планирует предоставить еще 230 млн.

Científicos de INVOLCAN, minúsculos ante el tamaño del volcán, han realizado diversas tomas de muestras en el día de hoy / INVOLCAN scientists, tiny given the size of the volcano, have taken several samples today pic.twitter.com/33rQtEMutS — INVOLCAN (@involcan) December 18, 2021

Comenzamos @BDCanariasTV con esta imagen en directo del volcán de Cumbre Vieja que ya lleva 48 horas consecutivas sin signos de actividad



Si los parámetros se mantienen 10 días como hasta ahora, podríamos hablar del final de la erupciónhttps://t.co/oPdJ5H6S6l pic.twitter.com/TMK5eqAI95 — RTVC (@RTVCes) December 16, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, еще неделю назад ситуация с воздухом на Ла-Пальме была куда более неблагоприятной. Людям было приказано не выходить из домов.