На Канарах из-за извержения вулкана людей призвали оставаться дома и закрыть окна. Фото и видео

Тысячам жителей испанского острова Ла-Пальма в понедельник было приказано остаться дома из-за "крайне неблагоприятного" качества воздуха, создаваемого вулканом Кумбре-Вьеха, который тлеет почти три месяца. Кроме проблем с воздухом, вулкан причиняет проблемы в виде толстого слоя пепла вблизи населенных пунктов.

Примечательно, что активная фаза извержения продолжается с 19 сентября. К тому же это является самым продолжительным извержением на испанских Канарских островах с момента начала регистрации в 1500 году. Об этом сообщает Reuters (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца странцы)

По заявлению властей, более 24 тысяч жителей Лос-Льянос-де-Аридане, Эль-Пасо и Тасакорте были вынуждены оставаться в помещениях из-за выбросов двуокиси серы, которые достигли токсичного уровня. Аварийные службы проинструктировали жителей закрыть окна и выключить кондиционеры, чтобы не вдыхать токсичные пары.

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Также экстренные службы Канарских островов в Twitter сообщили о существенном превышении в воздухе двуокиси серы. Они также рекомендовали лишний раз не выходить на улицу и посоветовали людям надеть сверхмощную маску, если им придется выходить на улицу.

🔴ATENCIÓN #ErupciónLaPalma #Infovolcán



📢 #PEVOLCA ordena el CONFINAMIENTO de la población en Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte por la situación de la calidad del aire Extremadamente Desfavorable, por dióxido de azufre asociada a las emisiones de la actividad volcánica pic.twitter.com/1mPhGY6eSp — 1-1-2 Canarias (@112canarias) December 13, 2021

В пострадавших муниципалитетах ученикам было приказано оставаться в школах, а родителям не забирать их до тех пор, пока не улучшится качество воздуха.

По данным спутниковой системы мониторинга ЕС Copernicus, потоки лавы повредили или разрушили не менее 2910 зданий, что вынудило тысячи людей покинуть свои дома на острове, который является частью субтропического архипелага Канарские острова