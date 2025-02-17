Израиль заявил о ликвидации одного из лидеров ХАМАС на юге Ливана: что известно

В понедельник, 17 февраля, ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал одного из лидеров ХАМАС на юге Ливана в портовом городе Сидон. Ликвидированный Мухаммед Шахин возглавлял оперативный отдел террористов в этой стране.

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Об этом сообщил Times of Israel. Убийство Шахина подтвердил также представитель ХАМАС в комментарии Reuters.

Как отмечается, для ликвидации офицера террористической группировки Армия обороны Израиля нанесла удар по автомобилю, в котором он находился.

По информации ЦАХАЛ, ликвидированный Мухаммед Шахин возглавлял оперативный отдел ХАМАС в Ливане и участвовал в подготовке террористических атак против населения Израиля за финансирование и под руководством Ирана.

"Шахин был важным источником знаний в организации и в течение всей войны принимал участие в подготовке различных террористических атак, в том числе ракетных обстрелов израильского тыла", – заявили израильские военные.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее Армия Израиля ликвидировала в Ливане командира подразделения беспилотников террористической группировки "Хезболла" Али Баракату. Он отвечал за атаки ударными дронами и крылатыми ракетами по Израилю.

Также на юге Ливана ЦАХАЛ уничтожил командира "Хезболлы" Джафара Хадера, ответственного за начало ракетных обстрелов по Израилю в октябре прошлого года. Именно его подразделение совершило первые пуски ракет.

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