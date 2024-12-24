Израиль впервые подтвердил свое участие в ликвидации лидера ХАМАС Хании в Тегеране

Израильский министр обороны Исраэль Кац впервые подтвердил, что Израиль стоял за убийством главы политического крыла палестинской террористической группировки ХАМАС Исмаила Хании. Он погиб летом 2024 года от подрыва бомбы, которую тайно установили в его гостиничном номере в Тегеране.

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Об этом Кац сказал во время мероприятия для местных сотрудников служб безопасности, передает The Times of Israel в понедельник, 23 декабря. В своей речи министр говорил о том, что Израиль продолжит атаки на йеменских хуситов, которых поддерживает Иран.

"Мы нанесем удар по стратегической инфраструктуре хуситов и обезглавим их лидеров. Так же, как мы сделали с Ханией, Синваром и Насраллой в Тегеране, Газе и Ливане, мы сделаем это в Ходейде и Сане", – сказал Кац, имея в виду убитых лидеров ХАМАС и "Хезболлы".

Министр заявил, что тот, "кто поднимет руку на Израиль, получит отрубленную руку, и длинная рука ЦАХАЛ ударит его и сравняет счет".

Исмаил Абдель Салам Ахмед Хания – бывший премьер, последний министр иностранных дел Палестины, один из лидеров исламской группировки ХАМАС. С 2017 жил в Катаре, но прибыл в Тегеран на инаугурацию нового президента Ирана. 31 июля он погиб от подрыва бомбы. СМИ пишут, что взрывное устройство тайно пронесли в гостиницу в Тегеране и установили в его номере за два месяца до ее подрыва.

Хания был убит около двух часов ночи по местному времени, сразу после посещения церемонии инаугурации Масуда Пезешкиана и личной встречи с аятолой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Иране арестовали более двух десятков человек после ликвидации Исмаила Хании. В частности, речь идет о высокопоставленных должностных лиц разведки, военных чиновниках и персонале военного гостевого дома в Тегеране.

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