Израиль стремится 'расширить наступление' на севере: военные ЦАХАЛа оценили свои возможности

Министерство обороны Израиля проводит оценку подготовки Армии обороны страны ЦАХАЛ к расширению наступательной деятельности на северном фронте. Имеется в виду война в секторе Газа и наступление на Ливан.

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Об этом сообщил Офис министра обороны Израиля Йоава Галланта. Оценка проводится вместе с начальником штаба ЦАХАЛ, генерал-лейтенантом Герци Галеви, руководителем оперативного управления генерал-майором Одедом Басюком и руководителем разведывательного управления генерал-майором Шломи Биндером.

Израильская армия считает, что воздушные операции в Ливане должны продолжаться. Но этого недостаточно, и нужна наземная операция, поскольку "это единственный способ для жителей северного Израиля вернуться в свои дома".

По данным Армии обороны Израиля, прекращение боевых действий сейчас позволит Ирану восстановить возможности "Хезболлы", значительно подорванные за последние две недели. Представители израильского оборонного ведомства утверждают, что существует короткое время для наземной операции, если оно будет потеряно, "Хезболла" сможет восстановиться и перегруппироваться".

В ЦАХАЛ также отмечают, что сухопутные силы "приобрели значительный опыт" за последние 11 месяцев боев в Секторе Газа, и уверены в своей способности также добиться успеха в Ливане. Кроме того, разведданные, собранные по Ливану за последние годы, гораздо более высокого качества по сравнению с теми, которые были доступны касаемо сил ХАМАС в Газе.

Встреча в министерстве состоялась на фоне убийства лидера террористической группировки "Хезболла" Хасана Насраллы. Напомним, Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по пригороду Бейрута, столице Ливана. Его целью был главный штаб "Хезболла".

Как сообщал OBOZ.UA, еще раньше Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в Бейруте Мухаммеда Хусейна Срура. Он был командиром воздушных сил "Хезболла".

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