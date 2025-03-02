В США ускорили предоставление Израилю военной помощи на $4 млрд, чтобы 'выполнить обязательства'

Соединенные Штаты приняли решение об ускорении предоставления Израилю военной помощи. Речь идет о поставках оружия на сумму около 4 миллиардов долларов.

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С момента вступления в должность президента США Дональда Трампа его администрация одобрила почти $12 млрд крупных продаж оружия Израилю. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.

По его словам, накануне была подписана декларация об использовании чрезвычайных полномочий для ускорения доставки военной помощи Израилю. Рубио заявил, что решение отменить частичное эмбарго на поставки оружия администрации Джо Байдена, которое ошибочно удерживало ряд видов оружия и боеприпасов у Израиля, является еще одним признаком того, что "у Израиля нет большего союзника в Белом доме, чем президент Трамп".

Также он отметил, что с момента вступления в должность Трампа его администрация одобрила продажу вооружения израильской армии на сумму около 12 млрд долларов. Рубио подчеркнул, что такая политика Белого дома совпадает с отменой президентом Трампом меморандума эпохи Байдена, который "навязывал Израилю необоснованные и политизированные условия военной помощи, в то время, когда близкий союзник вел войну за выживание на нескольких фронтах против Ирана и террористических марионеток".

"Администрация Трампа продолжит использовать все доступные инструменты для выполнения давних обязательств Америки по обеспечению безопасности Израиля, включая средства противодействия угрозам безопасности", – заявил госсекретарь США.

Ранее сообщалось, что у Украины есть некоторые ресурсы (в частности, дроны) для продолжения борьбы с неспровоцированной агрессивной российской полномасштабной войной без поддержки Соединенных Штатов Америки. В Украине предполагают, что сил хватит примерно на полгода такого сопротивления.

Напомним, палестинская террористическая группировка ХАМАС отвергает формулировку Израиля о продлении первой фазы прекращения огня в секторе Газа, срок которой истекает 1 марта. Представитель организации Хазем Касем заявил об отсутствии в настоящее время переговоров о второй фазе прекращения огня.

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