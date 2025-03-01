ХАМАС отверг предложение Израиля о продолжении первого этапа прекращения огня

Палестинская террористическая группировка ХАМАС отвергает формулировку Израиля о продлении первой фазы прекращения огня в секторе Газа, срок которой истекает 1 марта. Представитель организации Хазем Касем заявил об отсутствии в настоящее время переговоров о второй фазе прекращения огня.

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При этом в ХАМАС потребовали от международного сообщества оказать давление на Израиль. Об этом сообщает The Times of Israel.

Террористы хотят, чтобы израильская сторона приступила ко второй фазе соглашения без каких-либо "колебаний или уклонений". При этом пока не ясно, что произойдет, если первый этап завершится 1 марта без достижения договоренностей.

В то же время министр Палестинской автономии по иностранным делам и делам экспатриантов Фарсин Агабакян заявил, что хочет, чтобы этапы прекращения огня продолжались, как изначально и планировалось.

По информации источников, близким к ХАМАС, переговоры в Каире 28 февраля не привели к достижению соглашения по второй фазе прекращения огня в секторе Газа. При этом вину террористическая организация возлагает на "промедление Израиля".

Источник сообщает, что Израиль стремится продлить текущую первую фазу, которая заканчивается 1 марта, и что ХАМАС считает это "нарушением соглашения". Террористическая группировка потребовала от посредников обязать Израиль выполнить все условия соглашения, поскольку именно якобы Израиль продолжает "нарушать и срывать соглашение", затягивая начало переговоров по второму этапу.

Напомним, Израиль рассматривает возможность продления 42-дневного перемирия в секторе Газа, поскольку стремится вернуть домой оставшихся 63 заложников. В то же время Иерусалим откладывает достижение соглашения о будущем анклава.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио пригрозил террористической группировке ХАМАС полным уничтожением, если она не освободит всех заложников, остающихся в плену в секторе Газа. Чиновник администрации президента США Дональда Трампа требует немедленного освобождения заложников.

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