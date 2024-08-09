Израиль согласился на переговоры с ХАМАС о прекращении огня: названы условия

Израиль согласился возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа 15 августа. Это произойдет по требованию американских, катарских и египетских посредников.

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Делегация будет отправлена в согласованное место для обсуждения деталей реализации соглашения. Об этом сообщает Times of Israel.

Офис премьер-министра подтвердил участие израильских переговорщиков во встрече 15 августа. В ответе на совместное заявление лидеров США, Катара и Египта офис Нетаньяху отметил, что делегация отправится в место, где будут окончательно согласованы детали соглашения.

ХАМАС еще не ответил на это предложение.

Известно, что из 251 заложника, захваченного ХАМАСом 7 октября, 111 остаются в Газе, включая тела 39 погибших. ХАМАС также содержит двух израильских гражданских лиц, попавших в сектор в 2014 и 2015 годах, а также тела двух солдат ЦАХАЛа, погибших в 2014 году.

Во время предыдущего перемирия в конце ноября ХАМАС освободил 105 гражданских лиц, а также четырех заложников. Войска спасли семь живых заложников, и были найдены тела 24 заложников, включая двух солдат ЦАХАЛа.

Представитель администрации США сообщил, что подготовительные переговоры к встрече на следующей неделе, вероятно, начнутся в Вашингтоне, поскольку США готовятся к возможному нападению на Израиль Ирана.

Как сообщал OBOZ.UA:

– ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что Иран принял решение о нападении на его страну. Информацию об этом Тегеран передал Иерусалиму через Венгрию, а именно главу МИД Петера Сийярто.

– Телеканал "Аль-Арабия" заявил, что Иран и "Хезболла" могут начать свою месть Израилю в конце текущей недели. Возможно, атака состоится вечером в четверг или в пятницу, то есть 8 или 9 августа.

– Соединенные Штаты Америки перебросили около дюжины истребителей F/A-18 на базу на Ближнем Востоке.

– Тем временем Россия, по данным СМИ, перебросила в Иран ракетные комплексы "Искандер" и комплексы радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН".

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