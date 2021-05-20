В Украине предложили официально осудить и признать ХАМАС террористической организацией

В Верховную Раду Украины внесли проект постановления, что предлагает официально признать радикальную исламскую организацию ХАМАС террористической, а также осудить ее деятельность. В четверг, 20 мая, документ поступил в парламент и был подан на рассмотрение руководству.

Речь идет о проекте постановления № 5530, сообщается на сайте ВР. В частности, в тексте говорится об осуждении обстрелов Израиля ХАМАСом, которые привели к гибели и ранениям людей.

Инициаторы документа просят генерального прокурора Ирину Венедиктову немедленно обратиться в суд с заявлением о признании радикальной деятельности ХАМАСа. Кроме того, Кабинет министров Украины призывают в месячный срок разработать и подать в парламент законопроект о порядке признания террористическими организации, действующие за пределами страны.

В пояснительной записке отмечается, что с 10 мая 2021 года ХАМАС выпустило из сектора Газа по меньшей мере 3100 ракет (по данным на 20 мая – уже 4070 ракет) по городам Израиля "с единственной целью – нести смерть, разрушения и террор гражданскому населению". Удары были нанесены в том числе по Иерусалиму и Тель-Авиву и привели к многочисленным жертвам среди мирных жителей.

Подчеркнем: движение ХАМАС уже признано террористическим в Евросоюзе, Израиле, Канаде, США, Японии.

Авторами указанной инициативы выступили 80 народных избранников Украины из разных депутатских фракций и групп. Полный список:

Как ранее писал OBOZREVATEL:

16 мая премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поблагодарил Украину и другие государства мира за решительную поддержку его страны в конфликте с Палестиной. В частности – права на самооборону от террористических атак.