Из сектора Газа выпустили по Израилю более 4 тыс. ракет – ЦАХАЛ

Палестинские группировки за время нового обострения конфликта в регионе выпустили по Израилю примерно 4070 ракет. Не менее 15% (610) из них упали на территории сектора Газа.

Такие цифры назвали в пресс-службе израильской Армии обороны (ЦАХАЛ). Об этом сообщает местный портал Newsru.co.il.

По данным военных Израиля, до 90% ракет, летящих на жилые районы страны, перехватили системы противоракетной обороны "Железный купол".

В частности, только за первые десять дней операции ЦАХАЛа под кодовым названием "Страж стен" ("Шомер а-Хомот") по израильским городам было выпущено столько же ракет, сколько за полтора месяца операции "Нерушимая скала", проводимой летом 2014 года. Тогда на территории страны разорвались по меньшей мере 3700 ракет.

"За 2020 год по Израилю было выпущено только 168 ракет, около 80 из них были сбиты системой ПВО. Тогда пострадали 7 человек, никто не погиб", – говорится в сообщении.

А вот с начала нынешнего обострения конфликта между Палестиной и Израилем, добавляют военные, известно о 10 погибших израильтянах, более 110 получили ранения.

Напомним: обострение ситуации между Израилем и палестинскими боевиками произошло 10 мая. Тогда из сектора Газа выпустили сотни ракет по израильским городам. Известно, что ЦАХАЛ за девять дней обострения конфликта с ХАМАСом нанес до 200 ударов по Рималю в городе Газа. Этот ранее элитный район фактически превратился в руины.

О том, почему конфликт между Израилем и Палестиной вновь обострился, читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ночью 17 мая Армия обороны Израиля нанесла новые удары по всему сектору Газа, в течение нескольких часов обстреливая дома девяти командиров палестинского исламистского движения. Оттуда днем последовал ракетный ответ по израильским городам. А к вечеру ЦАХАЛ полностью уничтожил главный оперативный штаб службы внутренней безопасности ХАМАСа.

Впоследствии с территории Ливана по Израилю было выпущено шесть ракет, но только одна достигла цели. Израильские военные открыли артиллерийский огонь в ответ.