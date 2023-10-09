Израиль подвергся атаке боевиков "Хезболлы" с территории Ливана. Видео боя

На север Израиля из Ливана 9 октября проникли несколько боевиков, которых ликвидировали военнослужащие Армии обороны страны (ЦАХАЛ). Также с территории Ливана по Израилю были произведены обстрелы из минометов.

Издание The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ пишет, что жителям нескольких городов в на севере страны было приказано запереть дома и оставаться там. В сети тем временем появилось видео со звуками перестрелки и взрывов на границе (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Этот ролик первым опубликовал репортер связанной с "Хезболлой" станции "Аль-Манар". Кадры сняты недалеко от деревни Дайра на юге Ливана.

Видео дня

Позже израильская армия подтвердила, что ликвидировала боевиков, проникших с территории Ливана.

Армейские подразделения продолжают боевое развертывание в регионе. Военные прочесывали местность при поддержке боевых вертолетов.

Кроме того, с территории Ливана около 16:00 на территорию Израиля прилетели две мины. Одна не долетела и разорвалась в Ливане.

Израильский военный аналитик Игаль Левин отметил, что "Хезболла" продолжает провоцировать Израиль.

Также была информация, что с территории Ливана было выпущено несколько ракет.

Как писал OBOZREVATEL:

– По состоянию на 9 октября счет погибших в результате боевых действий в Израиле приближается к тысяче, еще несколько тысяч человек пострадали. Среди жертв не только израильтяне, но и иностранцы, в том числе и граждане Украины.

– Текстовую трансляцию о событиях в Израиле, который находится в состоянии войны, можно почитать по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!