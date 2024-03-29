Израиль открыт к новым переговорам о прекращении огня в секторе Газа – офис Нетаньяху

В ближайшие дни в Катаре и Египте могут начаться новые переговоры между представителями Израиля и группировки террористов ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников. Израиль готов направить свою делегацию на такие переговоры.

Об этом заявили в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. У израильского чиновника уточнили, что переговоры будут "об освобождении похищенных людей".

"Премьер-министр Нетаньяху общался с главами Моссада и Шин Бета и уполномочил делегации от их имени отправиться в Доху и Каир в ближайшие дни с возможностью продолжения переговоров", – заявили в офисе Нетаньяху.

Моссад – это внешняя разведывательная служба Израиля. Шин Бет – общая служба безопасности страны. В настоящее время службами руководят Давид "Дади" Барнеа и Ронен Бар соответственно.

В марте Израиль согласился на шестинедельное прекращение огня в секторе Газа. Однако решение до сих пор не приняли представители ХАМАС. 21 марта в США сообщали, что Израиль и ХАМАС "приблизились к заключению соглашения о прекращении огня", текст которого составили американцы.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 марта Совбез ООН принял резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня между ХАМАС и Израилем на время Рамадана. Также она требует "немедленного и безусловного освобождения всех заложников" и расширения потока гумдопомощи в сектор Газа.

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