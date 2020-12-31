Ізраїль поставив рекорд у світі за темпами вакцинації від COVID-19

В Ізраїлі вакцинували від COVID-19 близько 647 тисяч осіб, що становить 7% від більш ніж 9,2 мільйона його жителів – більше, ніж у будь-якій іншій країні світу на душу населення.

Про це повідомив канал CNBC. Міністерство охорони здоров'я країни заявило, що за перші дев'ять днів кампанії було вакциновано більше людей, ніж загальна кількість зареєстрованих випадків інфікування.

"Ми випереджаємо світ у виробництві й застосуванні вакцин. Ізраїль – чемпіон світу з вакцин, у нас перше місце за кількістю щеплень", – заявив прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань, у США станом на 30 грудня вакцинували приблизно 0,8% населення. Але агентство попереджає, що ця цифра може відставати від фактичних щеплень, оскільки Штати не надто оперативно повідомляють дані. Утім, останніми днями федеральні чиновники визнали, що впровадження йшло повільніше, ніж хотілося б.

Хоча населення Ізраїлю трохи більше, ніж населення Нью-Джерсі, успіх країни в швидкому розгортанні перших доз для значної частини свого населення може послугувати уроком для таких країн, як США.

Доктор Джонатан Райнер, професор медицини та хірургії школи медицини й охорони здоров'я Університету Джорджа Вашингтона, вказав на Ізраїль як на потенційну модель для світу.

"Ізраїль лідирує в світі. Вони проводять вакцинацію на душу населення в 15 разів швидше, ніж у Сполучених Штатах. Вони вже вакцинували 20% свого населення, які старші за 60 років", – сказав він.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я України затвердило план з імунізації населення від COVID-19. Згідно з ним, упродовж 2021-2022 років планують провакцинувати щонайменше 50% жителів країни – це близько 20 млн осіб. Самі щеплення будуть безплатними, їх робитимуть за бажанням громадян, тобто непримусово.

Постачання вакцини до України заплановано на перше півріччя 2021 року: кінець першого кварталу і початок другого. На першому етапі планують вакцинувати 355 тисяч осіб. Насамперед це медики, які працюють із хворими на коронавірус, військові із зони ООС та соцпрацівники в будинках для людей похилого віку. У МОЗ наголосили, що вакцинація для всіх українців буде добровільною та безплатною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у країнах Європи з неділі, 27 грудня, почали масово робити щеплення проти коронавірусу вакциною від Pfizer і BioNTech. Це єдиний препарат, який схвалили для використання регулювальні органи Європейського Союзу.

Добровільна і безплатна вакцинація стартувала поки серед людей із груп ризику у Франції, Німеччині, Австрії, Іспанії, Італії, Болгарії, Чехії та інших.