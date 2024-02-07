Израиль не примет условия ХАМАС относительно постоянного прекращения огня – СМИ

Израиль не примет условия ХАМАС по поводу постоянного прекращения огня в рамках переговоров об освобождении заложников. Иерусалим расценивает ответ террористической группировки на предложенный план как отказ.

Об этом пишет The Times of Israel, ссылаясь на источник в израильском правительстве. Отмечается, что ХАМАС удвоил свои требования по переговорам об освобождении заложников.

"Мы не примем никаких условий для прекращения войны", – сказал чиновник.

Во вторник, 7 февраля, после более чем недели ожидания ХАМАС наконец ответил на план, разработанный в Париже в минувшие выходные с участием посредников Катара и Египта, а также переговорщиков из ООН и Израиля.

Террористическая группировка требует, чтобы переговоры по заложникам включали постоянное прекращение огня, прекращение блокады сектора Газа, реконструкцию анклава и освобождение всех палестинских заключенных. Такие требования предъявляет ХАМАС в обмен на 136 заложников, которых он до сих пор удерживает.

Этот ответ террористов в Израиле воспринимают как отказ от предложенного плана.

Условие ХАМАС о постоянном прекращении огня неоднократно отклонялось Израилем, пообещавшим уничтожить террористическую группировку после резни 7 октября прошлого года.

Израиль только предварительно согласился на короткие перерывы в боевых действиях и поэтапное освобождение заложников.

Как сообщал OBOZ.UA:

В израильской разведке считают, что более 20% заложников ХАМАС уже мертвы. По меньшей мере, 31 заложник, захваченный в Израиле боевиками ХАМАС во время нападения 7 октября 2023 года, погиб. Неподтвержденные данные свидетельствуют, что минимум 20 других заложников могли быть убиты.

Представители террористической группировки ХАМАС более недели изучали новое соглашение о прекращении огня. В договоре Израиль предлагает "длительные паузы" в боевых действиях в секторе Газа и освобождение израильских заложников и палестинских пленных.

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