В израильской разведке считают, что более 20% заложников ХАМАС уже мертвы – NYT

По меньшей мере 31 заложник, захваченный в Израиле боевиками ХАМАС во время начатого 7 октября 2023 года нападения, погиб. Неподтвержденные данные говорят о том, что минимум 20 других заложников также могли быть убиты.

Соответствующие данные опубликовало издание The New York Times со ссылкой на источники в израильской разведке. В статье говорилось о 32 убитых, однако на Форуме семей заложников и пропавших без вести 6 февраля озвучили уточненные данные от Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) – о 31 жертве.

Журналисты утверждают: по данным внутренней оценки, проведенной израильскими военными, нет в живых более пятой части заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Четыре неназванных собеседника-военные заявили изданию, что родственники людей, смерти которых подтверждены, были проинформированы об этом.

Речь идет о 31 человеке из 132 заложников, оставшихся в руках ХАМАС, но по меньшей мере 20 других также могут быть мертвы.

Во время нападения на юг Израиля 7 октября боевики ХАМАС захватили более 253 заложников. Это побудило Иерусалим нанести ответный удар массированными авиаатаками, а затем наземной операцией в секторе Газа.

Примерно половину заложников (105) освободили в рамках временного перемирия в ноябре 2023 года. Их обменяли на 240 палестинских заключенных и задержанных, содержащихся в израильских тюрьмах.

Помимо оставшихся 132 заложников, ХАМАС также удерживает еще четверых: тела двух солдат ЦАХАЛ, павших с 2014 года, а также двух израильских гражданских лиц, которые, как полагают, живы после того, как вошли в сектор Газа по собственному желанию в 2014 и 2015 годах, передает The Times of Israel.

Как писал OBOZ.UA:

– Представители террористической группировки ХАМАС изучают новое соглашение о прекращении огня. В договоре предлагаются "длительные паузы" в боевых действиях в секторе Газа и освобождение израильских заложников и палестинских пленных.

– МИД Катара заявил, что в ХАМАС якобы дали "первоначальное подтверждение согласия" на предложение Израиля об обмене заложниками.

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