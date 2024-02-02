ХАМАС изучает предложение об освобождении заложников в обмен на прекращение огня – AP

Представители террористической группировки ХАМАС заявили, что изучают новое соглашение о прекращении огня. В договоре предлагаются "длительные паузы" в боевых действиях в Секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников и палестинских пленных.

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В ХАМАС, похоже, согласны с такими предложениями. Однако, как сообщает АР, боевики потребуют включить в соглашение еще несколько пунктов.

Один из представителей ХАМАС заявил, что их группа ответит на предложение о прекращении огня "очень скоро", однако потребует несколько изменений. Какие пункты желают добавить к договору – неизвестно.

Указанное соглашение разработали официальные лица США, Израиля, Катара и Египта. Предложение включает первоначальное прекращение огня на шесть-восемь недель, в течение которого ХАМАС освободит пожилых заложников, женщин и детей в обмен на сотни палестинцев, заключенных в тюрьмы Израилем.

Главный политический лидер ХАМАС Исмаил Хания (это он с ребенком и автоматом на фото выше) и представитель ХАМАС в Бейрутии Усама Хамдан заявили, что их группировка требует постоянного прекращения огня, а также "освобождения тысяч палестинских заключенных", задержанных Израилем. числе тех, кто отбывает пожизненное заключение.

Израильские лидеры официально сообщили, что будут продолжать боевые действия в Газе, "пока ХАМАС не будет разгромлен", однако Израиль согласен на длительные паузы в войне, если в обмен будет освобождение заложников.

ХАМАС в октябре прошлого года захватил около 250 заложников. Боевики продолжают удерживать пленных, хотя более 100 человек уже были уволены в обмен на 240 палестинских заключенных.

Ранее в Париже состоялись переговоры по заключению соглашения по освобождению заложников между Израилем и ХАМАС. В Иерусалиме сказали, что переговоры были "конструктивными", но в позициях сторон есть существенные разногласия. Представитель боевиков ХАМАС заявил, что группировка уже получила и изучает предложение.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что не намерен выводить войска из сектора Газа. Иерусалим не согласится на сделку по освобождению заложников "любой ценой".

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