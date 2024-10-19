Израиль нанес новую серию авиаударов по столице Ливана Бейруту: происходящее
В субботу, 19 октября, Тель-Авив нанес новую серию авиационных ударов по столице Ливана. Были атакованы цели на юге Бейрута.
Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Кадры ударов также опубликовали СМИ.
"Недавно под руководством разведки ЦАХАЛ был нанесен удар по ряду складов оружия "Хезболлы" и командному центру штаба разведки в Дахие, ключевому оплоту террористов в Бейруте", – говорится в сообщении.
Отмечается, что перед ударом был принят ряд мер по уменьшению риска причинения вреда гражданскому населению, включая предупреждение населения в этом районе.
"Этот удар является объединением усилий, направленных на повреждение хранилищ и производственных мощностей "Хезболлы", которые находятся под жилыми домами в центре города Бейрут, создавая угрозу населению этого района", – рассказали в ЦАХАЛ.
Пока информации о погибших или раненых нет. Какие именно были атакованы цели, также неизвестно. Также отмечается, что ситуация по-прежнему остается напряженной.
19 октября в "Хезболле" заявили об атаке дронов на частную резиденцию премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Здание, по которому прилетел БПЛА из Ливана, получило повреждение.
Кроме этого дрона "Хезболла" утром запустила еще два, они летели в направлении Тель-Авива, но были сбиты средствами ПВО.
Напомним, ранее в ЦАХАЛ заявили о ликвидации еще одного командира "Хезболлы". Он отвечал за планирование операций против Израиля.
Также сообщалось, что у террористов "Хезболлы" на юге Ливана обнаружили российское оружие.
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