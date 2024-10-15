У террористов 'Хезболлы' на юге Ливана нашли российское оружие – BILD

В арсенале боевиков военизированной ливанской группировки "Хезболлы" обнаружили оружие российского производства. Вооружение из РФ и Ирана террористы накапливали в поселениях на юге Ливана.

Видео дня

В ЦАХАЛ отметили, что террористы создали на юге страны мощные подземные туннели и готовились атаковать Израиль. Об этом говорится в сюжете немецкого издания BILD.

В одном из сел на юге Ливана, в нескольких километрах от границы Израиля, нашли оружие, ракеты и систему подземных туннелей "Хезболлы" на глубине 8 метров. Боевики оборудовали свои позиции мощными стальными перегородками и дверями. При этом входы в туннели находятся в жилых домах.

Контр-адмирал, глава пресс-службы ЦАХАЛ Даниэль Хагари рассказал журналистам, что в этом селе ливанские боевики планировали атаку на Израиль, которая превзошла бы нападение палестинских террористов 7 октября 2023 года.

Представитель Армии обороны Израиля отметил, что в туннелях террористы обустроили просторную кухню с бытовой техникой, запасом провизии и кофемашиной. Также повсюду было обнаружено оружие, подготовленные мотоциклы и мопеды. По словам Хагари, эти бункеры оборудованы гораздо лучше, чем аналогичные сооружения ХАМАС в Газе. Таким образом в ЦАХАЛ пришли к заключения, что на создание туннелей ушли годы.

При этом Хагари уточнил, что сначала террористы строили подземные туннели, свозили туда запасы продовольствия и оружие. После этого на том же самом месте боевики строили жилые дома, чтобы замаскировать свои позиции за счет мирных жителей.

"Это самый продвинутый бункер, который я когда-либо видел. Размеры комнат, массы поставок. Всего пару дней назад я видел в другом селе ракеты, доставленные туда из Ирана через Сирию. Иранское и российское оружие", – рассказал Хагари.

Напомним, напряженность между Израилем и миротворческими силами ООН на юге Ливана продолжает обостряться. Поэтому премьер-министр Биньямин Нетаньяху призывает вывести солдат UNIFIL из районов боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 13 октября "Хезболла" ударила беспилотниками, вероятно, по месту сбора израильских военных. Ранения получили около 70 человек.