Израиль нанес многочисленные удары по авиабазам на юге Сирии – СМИ

Израиль нанес воздушные удары по нескольким объектам в провинции Даръа и авиабазе Халхала на юге Сирии. Также поражена авиабаза Меззе вблизи Дамаска.

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Израильские военные целили по боеприпасам и оружию в районах поражения. Об этом со ссылкой на сирийские СМИ пишет The Times of Israel.

Ряд СМИ Сирии сообщил об ударах израильской авиации на юге Сирии, недалеко от границы с Израилем. Целями стали несколько объектов в провинции Даръа, где размещались склады боеприпасов и оружия.

Кроме того, поражена военная авиабаза Халхала в Сувейде. После удара внутри аэропорта, по данным сирийских СМИ, раздались сильные взрывы.

"Вероятно, целью ударов были составы внутри аэропорта", – пишет одно из изданий.

Также Израиль атаковал военную авиабазу Меззе в пригороде Дамаска.

"Пока нет комментариев от ЦАХАЛ", – уточнили The Times of Israel.

Издание также напомнило, что ранее в Армии обороны Израиля заявили, что отслеживают оружие в Сирии и делают все возможное, чтобы оно не попало в руки боевиков "Хезболлы" или других иранских прокси, которые могут угрожать Израилю.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что после взятия Дамаска повстанцы продвигаются к побережью, а россияне позорно бегут со своих баз. Войска государства-агрессора отвели свои корабли из Тартуса и вывозят военной авиацией остатки вооружений с авиабазы Хмеймим.