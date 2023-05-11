Израиль и Палестина обменялись сотнями ударов: ликвидирован глава ракетной программы 'Исламского джихада'. Фото и видео

Палестинские боевики выпустили сотни ракет из сектора Газа по Израилю в среду, 10 мая. В свою очередь Израиль продолжил серию авиаударов, в результате которых погибли 24 палестинца, в том числе трое высокопоставленных боевиков, в частности глава ракетной программы "Исламского джихада" Али Хасан Гали.

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Об этом сообщило издание AFP. При этом большинство убитых – женщины и дети. Еще 64 человека получили ранения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

СМИ Израиля утверждают, что ликвидированный Гали был ключевой фигурой в группе "Исламского джихада" и активно участвовал в недавнем ракетном обстреле Израиля. Соответствующих комментариев от группы боевиков не поступало.

Израильские официальные лица заявили, что к вечеру среды из Газы было выпущено более 400 ракет. Большинство из них были перехвачены или упали на открытой местности в Газе, хотя некоторые из них причинили ущерб Израилю.

В телеобращении в прайм-тайм премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль нанес жестокий удар по боевикам и предупредил: "Этот раунд еще не окончен".

"Мы говорим террористам и тем, кто их посылает. Мы видим вас повсюду. Вы не можете спрятаться, и мы выбираем место и время, чтобы нанести вам удар", – сказал он, добавив, что Израиль также решит, когда будет восстановлено спокойствие.

Из-за ракетных обстрелов в течении дня звучали сирены воздушной тревоги на юге и в центре Израиля. Жители готовились к нападению с тех пор, как Израиль нанес свои первые авиаудары рано утром во вторник, 9 мая.

Это были самые ожесточенные бои между сторонами за последние месяцы, которые приблизили регион к полномасштабной войне. Но в знак того, что обе стороны пытались проявить сдержанность, Израиль избегал нападений на правящую группу боевиков ХАМАС, нацеливаясь только на меньшую и более воинственную группировку "Исламский джихад". Тем временем ХАМАС, похоже, остался в стороне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 9 мая авиация Израиля также нанесла удары по объектам "Исламского джихада" в секторе Газа. В результате атак были убиты трое высокопоставленных командиров, которые несли ответственность за недавний ракетный обстрел Израиля;

– 2 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по сектору Газа. Так Иерусалим ответил на атаки исламистов группировок ХАМАС и "Исламский джихад". Воздушные силы Израиля атаковали военный пост, склад оружия, места производства вооружения и учебный центр ХАМАС.

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