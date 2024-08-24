Израиль нанес авиаудара по военным объектам в центральной части Сирии – СМИ

Вечером 23 августа Израиль нанес авиаудар по центральной части Сирии. Целью атаки израильской авиации стали военные объекты 47-й бронетанковой бригады сирийской армии.

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Об этом сообщила израильская англоязычная онлайн-газета The Times of Israel. Издание ссылается на информацию сирийского информационного госагентства SANA, полученную от Минобороны страны.

В сети также обнародовали соответствующее видео. На кадрах видны взрывы на месте "прилета".

Сирийское оборонное ведомство утверждает, что их ПВО сбило часть израильских ракет, запущенных истребителями из северного Ливана. Но остальные ракеты попали в цели.

Авиаудар вызвал "материальные потери", отметили в Минобороны Сирии.

Также сирийское министерство заявило, что в результате атаки ранения получили семь гражданских лиц.

"Аль-Джазира" сообщила, что атака была направлена на "штаб 47-й бригады сирийской армии, исследовательский центр в районе Хама и систему ПВО в районе Хомса".

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле Израиль нанес авиаудар по консульству Ирана в Сирии. В результате был убит высший командир подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "Кудс" Мохаммада Реза Захеди.