Израиль готов вступить в войну с 'Хезболлой' для восстановления безопасности на севере, – Нетаньяху

Израиль пытается избежать войны еще и с ливанской "Хезболлой". Однако если она будет неизбежна, Израиль готов к этой войне.

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Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с резервистами ЦАХАЛ в городе Кирьят-Шмона на севере страны, пишет The Times of Israel. Он уверил, что "Хезболла" очень сильно недооценивает Израиль, а также единство и силу израильского народа.

По словам главы израильского правительства, Израиль предпочитает восстановить безопасность для северной части страны, не вступая в войну с "Хезболлой", но он готов к тому, что может возникнуть необходимость это сделать.

"Хезболла серьезно ошиблась у нас в 2006 году и серьезно ошибается даже сейчас", – заявил Нетаньяху солдатам 769-й региональной бригады.

Он также уверил, что боевики "Хезболлы" в случае начала войны с Израилем смогут убедиться в "огромной силе, единстве народа, решимости сделать все необходимое для восстановления безопасности на севере".

К резервистам ЦАХАЛ через несколько часов после удара по Кирьят-Шмоне ракетой "Хезболлы" премьер-министр Израиля приехал в сопровождении министра экономики Нира Барката, руководителя аппарата премьера Цахи Бравермана, военного секретаря Ави Гиля и заместителя начальника штаба ЦАХАЛ Амира Барама.

"Конечно, мы предпочитаем, чтобы это было сделано без широкой кампании (против "Хезболлы". – Ред.), но это нас не остановит. Мы дали им пример того, что происходит с их друзьями на юге; то же произойдет здесь, на севере. Мы сделаем все, чтобы восстановить безопасность", – заверил солдат Нетаньяху.

Напомним, 6 января в ЦАХАЛ заявили о полном контроле над северной частью Газы. Армейцы отчитались об уничтожении военной структуры ХАМАС. На это солдатам ушло около трех месяцев.

Также в тот день израильская армия ликвидировала двоих командиров батальона ХАМАС, совершившего резню во время нападения 7 октября. В частности, террористы из этого батальона убивали мирных жителей в кибуце Беэри.