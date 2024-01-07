ЦАХАЛ заявил о полном контроле над севером Газа: структуры ХАМАС уничтожены

В Армии обороны Израиля заявили о полном контроле над северной частью сектора Газа. Израильским военным понадобилось три месяца, чтобы нанести ХАМАС значительное поражение на севере анклава.

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Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари на брифинге в воскресенье, 7 января. Он отметил, что в этой части Газы ХАМАС располагал двумя военными бригадами общей численностью 12 батальонов – всего около 14 тысяч террористов.

Теперь израильские военнослужащие сконцентрированы на боевых действиях в центре и на юге Газы.

Хагари добавил, что задача будет выполняться другими методами, полученными на основе опыта в ходе наземной операции.

"Мы завершили ликвидацию военной базы ХАМАС в северной части Сектора и мы продолжим углублять достижения, укреплять барьер и оборонительные сооружения на границе", – заявил он.

Представитель Армии обороны Израиля напомнил, что основная цель наземной операции в секторе Газа – ликвидировать группировку ХАМАС. Это задача состоит из пяти пунктов.

Первый – ликвидировать командиров ХАМАС, тем самым повлияв на его командование и контроль. Вторая цель – наземная борьба с террористами, третья – собрать разведданные на местах, четвертая – обнаружить и уничтожить ракеты, оружие и места их производства, пятая – уничтожить подземную инфраструктуру ХАМАС.

Как сообщал OBOZ.UA, Армия обороны Израиля 31 декабря заявила о начале вывода пяти бригад из зоны боевых действий в секторе Газа, поскольку военные все больше получают контроль на местах. В то же время там подчеркнули, что война с террористической группировкой ХАМАС, вероятнее всего, продолжится в течение 2024 года, и они готовы к длительным боям.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что для победы нужно больше времени, поэтому военная операция продлится еще много месяцев.

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