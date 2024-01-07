ЦАХАЛ завершил ликвидацию военной базы ХАМАС на севере сектора Газа, – Хагари

В Армии обороны Израиля заявили о завершении "демонтажа военной структуры" ХАМАС на севере сектора Газа. На это у ЦАХАЛ ушло около трех месяцев.

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Об этом в ходе пресс-конференции рассказал спикер израильской армии Даниэль Хагари. Он также показал фотографию командира военного крыла ХАМАС, которая опровергла имевшуюся ранее информацию о нем. Об этом пишет The Times of Israel.

Хагари подчеркнул, что на уничтожение военной структуры ХАМАС на севере сектора Газа у израильских военных ушло три месяца.

"Нет коротких путей, когда дело доходит до борьбы с терроризмом... Мы завершили демонтаж военной структуры ХАМАС в северной части сектора, и мы продолжим углублять достижения, укреплять барьер и оборону на границе", – подчеркнул Хагари.

Теперь боевики на севере сектора Газа не смогут совершать новые широкомасштабные атаки, заявил спикер ЦАХАЛ. Однако ракетные обстрелы, признал он, из этих районов время от времени могут производиться и дальше.

"Мы ударили, и будем продолжать поражать, и будем продолжать углублять достижения в этих сферах, но для этого нужно время", – подчеркнул Хагари.

В настоящее время ключевыми задачами, стоящими перед израильскими военными, является ликвидация ХАМАС также в центре и на юге сектора Газа.

"Мы сделаем это другим методом, тщательно, основываясь на уроках, которые мы извлекли из боевых действий до настоящего момента", – рассказал спикер ЦАХАЛ.

По словам Хагари, лагеря беженцев в центральной части Газы "плотные и полны террористов", а Хан-Юнис (город на юге анклава) имеет "подземный город разветвленных тоннелей". Поэтому, предостерег спикер, надеяться на скорое завершение войны не стоит.

"Это займет время, боевые действия будут продолжаться в 2024 году. Мы работаем согласно плану, чтобы достичь целей войны: уничтожить ХАМАС в центре и на юге и продолжать все усилия, разведывательное, оперативное и военное давление, вернуть заложников", – говорит Хагари.

Он добавил, что параллельно ЦАХАЛ строит новые оборонительные сооружения вдоль границы с Газой, чтобы дать возможность жителям, перемещенным после 7 октября, вернуться в свои дома.

Кроме того, в ходе пресс-конференции Хагари продемонстрировал фото командира военного крыла ХАМАС Муххамеда Дейфа. Его армейцы нашли среди около 70 миллионов цифровых файлов, изъятых на севере сектора Газа.

Важность этой фотографии состоит в том, что она опровергает ранее распространенное мнение, что у Дейфа ампутированы конечности и он практически парализован: на фото, дата съемки которого, впрочем, неизвестна, боевик в одной руке держит пластиковый стаканчик, а в другой – доллары.

Напомним, ранее 6 января в ЦАХАЛ заявили о ликвидации командиров батальона ХАМАС, совершившего резню во время нападения 7 октября. В частности, террористы из этого батальона убивали и похищали людей из кибуца Беэри.

Также сообщалось, что руководитель одного из подразделений разведки ЦАХАЛ четырежды предупреждал о вероятном наступлении ХАМАС в октябре 2023 года. Однако два письменных и два устных предупреждения офицера представители военно-политического руководства государства проигнорировали. Тогда, за три недели до атаки, в Израиле были убеждены, что ХАМАС не заинтересован в усилении конфронтации.