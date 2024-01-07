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ЦАХАЛ завершил ликвидацию военной базы ХАМАС на севере сектора Газа, – Хагари

Лилия Рагуцкая
Мир
3 минуты
147
ЦАХАЛ завершил ликвидацию военной базы ХАМАС на севере сектора Газа, – Хагари

В Армии обороны Израиля заявили о завершении "демонтажа военной структуры" ХАМАС на севере сектора Газа. На это у ЦАХАЛ ушло около трех месяцев.

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Об этом в ходе пресс-конференции рассказал спикер израильской армии Даниэль Хагари. Он также показал фотографию командира военного крыла ХАМАС, которая опровергла имевшуюся ранее информацию о нем. Об этом пишет The Times of Israel.

Хагари подчеркнул, что на уничтожение военной структуры ХАМАС на севере сектора Газа у израильских военных ушло три месяца.

"Нет коротких путей, когда дело доходит до борьбы с терроризмом... Мы завершили демонтаж военной структуры ХАМАС в северной части сектора, и мы продолжим углублять достижения, укреплять барьер и оборону на границе", – подчеркнул Хагари.

ЦАХАЛ завершил ликвидацию военной базы ХАМАС на севере сектора Газа, – Хагари

Теперь боевики на севере сектора Газа не смогут совершать новые широкомасштабные атаки, заявил спикер ЦАХАЛ. Однако ракетные обстрелы, признал он, из этих районов время от времени могут производиться и дальше.

"Мы ударили, и будем продолжать поражать, и будем продолжать углублять достижения в этих сферах, но для этого нужно время", – подчеркнул Хагари.

В настоящее время ключевыми задачами, стоящими перед израильскими военными, является ликвидация ХАМАС также в центре и на юге сектора Газа.

"Мы сделаем это другим методом, тщательно, основываясь на уроках, которые мы извлекли из боевых действий до настоящего момента", – рассказал спикер ЦАХАЛ.

По словам Хагари, лагеря беженцев в центральной части Газы "плотные и полны террористов", а Хан-Юнис (город на юге анклава) имеет "подземный город разветвленных тоннелей". Поэтому, предостерег спикер, надеяться на скорое завершение войны не стоит.

"Это займет время, боевые действия будут продолжаться в 2024 году. Мы работаем согласно плану, чтобы достичь целей войны: уничтожить ХАМАС в центре и на юге и продолжать все усилия, разведывательное, оперативное и военное давление, вернуть заложников", – говорит Хагари.

Он добавил, что параллельно ЦАХАЛ строит новые оборонительные сооружения вдоль границы с Газой, чтобы дать возможность жителям, перемещенным после 7 октября, вернуться в свои дома.

Кроме того, в ходе пресс-конференции Хагари продемонстрировал фото командира военного крыла ХАМАС Муххамеда Дейфа. Его армейцы нашли среди  около 70 миллионов цифровых файлов, изъятых на севере сектора Газа.

ЦАХАЛ завершил ликвидацию военной базы ХАМАС на севере сектора Газа, – Хагари

Важность этой фотографии состоит в том, что она опровергает ранее распространенное мнение, что у Дейфа ампутированы конечности и он практически парализован: на фото, дата съемки которого, впрочем, неизвестна, боевик в одной руке держит пластиковый стаканчик, а в другой – доллары.

ЦАХАЛ завершил ликвидацию военной базы ХАМАС на севере сектора Газа, – Хагари

Напомним, ранее 6 января в ЦАХАЛ заявили о ликвидации командиров батальона ХАМАС, совершившего резню во время нападения 7 октября. В частности, террористы из этого батальона убивали и похищали людей из кибуца Беэри.

Также сообщалось, что руководитель одного из подразделений разведки ЦАХАЛ четырежды предупреждал о вероятном наступлении ХАМАС в октябре 2023 года. Однако два письменных и два устных предупреждения офицера представители военно-политического руководства государства проигнорировали. Тогда, за три недели до атаки, в Израиле были убеждены, что ХАМАС не заинтересован в усилении конфронтации.

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