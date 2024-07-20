Израиль атаковал объекты хуситов в Йемене: горят резервуары с нефтепродуктами. Фото и видео

В субботу, 20 июля, Израиль атаковал объекты хуситов в Йемене. ВВС страны нанесли удары по контролируемому ими городу Ходейду в Йемене.

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Об этом сообщает Axios. В городе возник масштабный пожар, горят резервуары с нефтепродуктами.

Издание, ссылаясь на неназванные источники, сообщает, что удар по порту Аль-Худейда в Йемене нанесли 12 израильских самолетов, включая истребителей F-35, на месте авиаудара возник объемный пожар.

Также сообщается об ударах ЦАХАЛ по пусковым ракетным установкам "Хезболла" в южном Ливане.

Справка

Ходейда – это четвертый по величине город Йемена. Второй в Йемене по важности после порта Адена на Красном море. Шоссе связывает город со столицей страны Саной.

Что предшествовало

Напомним, что накануне, 19 июля, Йемен нанес удар по Тель-Авиву новым типом беспилотника. Один человек погиб. Еще восемь получили ранения в результате взрыва. Ответственность за атаку взяли на себя хуситы.

По данным экстренных служб Израиля, взрыв произошел недалеко от набережной Тель-Авива и отделения посольства США. В результате удара погиб 50-летний мужчина, еще восемь человек были ранены.

Поддерживающая Ирак группировка заявила, что атаковала коммерческую столицу Израиля с помощью нового типа беспилотника, который трудно обнаружить радарам. В то же время боевики угрожают снова нанести удары по городу и другим регионам страны.

Как отметили в армии Израиля, причиной взрыва стал беспилотник, который не был обезврежен силами ПВО из-за человеческого фактора. Израильские военные заявили, что сирены не включались.

Как сообщал OBOZ.UA, два месяца назад США и Оман провели косвенные переговоры с официальными представителями Ирана для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Встреча была попыткой найти возможности избежать эскалации региональных атак хуситов.

Параллельно российский диктатор Владимир Путин рассматривает возможность усиления своей поддержки антиизраильской и антизападной коалиции, известной как "Вось сопротивления". В частности, страна-террорист РФ попросила у Саудовской Аравии разрешение вооружить хуситов противокорабельными крылатыми ракетами.

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