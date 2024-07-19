В Тель-Авиве дрон, запущенный хуситами, упал у посольства США: один человек погиб, восемь ранены. Видео

Рано утром 19 июля беспилотник взорвался в нескольких метрах от филиала посольства США в Тель-Авиве Израиль), убив человека и ранив еще восьмерых. Ответственность взяла на себя поддерживаемая Ираном группировка йеменских хуситов.

Видео дня

Об этом сообщает The Washington Post, отмечая, что смертельный инцидент "повышает вероятность полномасштабной региональной войны". В сети появилось видео момента взрыва, который раздался около 03:10 по местному времени в пятницу.

Первоначальное расследование Сил обороны Израиля показало, что он был вызван падением "воздушной цели" – термин, обычно используемый для обозначения дронов. Также там заявили, что увеличили количество патрулирования "для защиты воздушного пространства Израиля".

По данным национальной медицинской службы Magen David Adom (AFMDA) страны, при осмотре места происшествия в одном из зданий обнаружили мужчину 50 лет без сознания с проникающими ранениями. Врачи лишь констатировали его смерть.

Также медики и фельдшеры оказали помощь и эвакуировали восьмерых пострадавших в больницы Вольфсона и Ихилов. Из них четверо людей имели травмы, характерные для шрапнеля (вид взрывчатого артиллерийского снаряда), в остальных была острая реакция на стресс.

Отмечается, что в момент атаки в городе не сработала ни одна сирена. В ЦАХАЛе сказали, что этой момент инцидента тоже находится на рассмотрении.

Тем временем военный представитель базирующейся в Йемене группировки хуситов, которая уже несколько месяцев запускает беспилотники по южноизраильскому городу Эйлат, назвал нападение "качественной операцией", направленной против Тель-Авива. В соцсетях он указал, что вскоре они раскроют детали.

Как сообщал OBOZ.UA, два месяца назад США и Оман провели косвенные переговоры с официальными представителями Ирана для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Встреча была попыткой найти возможности избежать эскалации региональных атак хуситов.

Параллельно российский диктатор Владимир Путин рассматривает возможность усиления своей поддержки антиизраильской и антизападной коалиции, известной как "Вось сопротивления". В частности, страна-террорист РФ попросила в Саудовской Аравии разрешения вооружить хуситов противокорабельными крылатыми ракетами.

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