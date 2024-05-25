Из-за сильного снегопада в Казахстане ограничили движение несколькими автотрассами. Видео

На севере Казахстана в конце мая неожиданно выпал снег. Это привело к ограничению движения по нескольким автотрассам.

Соответствующие кадры публикуют в соцсетях. В частности, из-за снегопада и снижения температуры до -3 °C было закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги республиканского значения "Екатеринбург – Алматы" с 1080 до 1140 км (станция Колутон – село Новочеркасское).

Позже стало известно, что в Акмолинской области также временно закрыто движение на участках автодорог республиканского и областного значения: "Егиндыколь – Жолан", "Новочеркасское – Егиндыколь – Жантеке", "Жалтырь – Макинск" и "Новочеркасское – Егиндыколь – Кайнарское".

Следует отметить, что в день так называемой инаугурации диктатора Владимира Путина в Москве начался сильный снегопад. С самого утра в столице страны-террориста начал образовываться снежный покров.

Напомним, в российском Улан-Уде эвакуировали часть жителей города из-за "ландшафтного пожара", который из леса перекинулся на здания города. Как сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, из-за пожара "нарушено электроснабжение, есть возгорание в частном секторе".

Ранее сообщалось, что в Курганской области РФ из-за паводка затопило старые урановые скважины месторождения "Добровольное" в Звериноголевском районе. Экологи считают, что радиоактивный раствор попал в Тобол и это вызовет рост заболеваний в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Тюменской области РФ уровень воды в реке Ишим в сутки поднялся на 140 сантиметров - до 10,5 метра. Это рекордный показатель за последние 27 лет.

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