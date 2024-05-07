В день 'инаугурации' Путина Москву засыпало снегом. Фото и видео

В день так называемой инаугурации диктатора Владимира Путина в Москве начался сильный снегопад. С самого утра в столице страны-террориста начал образовываться снежный покров.

Аномальные для мая осадки в Москве обещают вплоть до 9 мая. Об этом пишут российские СМИ.

Майский снег 7 мая прошел в Москве и Подмосковье. Накануне температура воздуха в российской столице опустилась почти до 1 градуса мороза. Кроме того, синоптики прогнозируют, что аномальная снежная погода может сохранится в Москве до 9 мая.

Граждан страны-агрессора предупредили, что в течение недели температура в Москве будет ниже нормы на 7–10 градусов. В связи с аномальной погодой в столице РФ объявили "желтый" уровень погодной опасности. Кроме низкой температуры это связано с сильным ветром, порывы которого будут достигать 15–17 метров в секунду.

Напомним, в преддверии так называемой "инаугурации" российского диктатора Владимира Путина среди кремлевских чиновников началась новая волна соперничества за влиятельные позиции в правительстве. Российские элиты пытаются обеспечить себе влиятельные роли на случай, если диктатор Путин преждевременно покинет власть.

Как сообщал OBOZ.UA, большинство стран Европейского Союза будут бойкотировать кремлевскую церемонию приведения Владимира Путина к присяге на новый шестилетний срок в качестве "президента". Однако на мероприятие, которое россияне организовывают 7 мая, могут отправить своих представителей семь государств ЕС.

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