Из-за пожаров на юге Франции власти эвакуировали тысячи людей

Тысячи людей, включая туристов из кемпингов, были перевезены в безопасные места, поскольку пожарные тушат огонь вблизи Французской Ривьеры. Многим дали всего несколько минут, чтобы собраться, ведь сотни пожарных были развернуты в районе Вар западнее Сен-Тропе.

Об этом сообщило BBC. Представители пожарной службы говорят, что огонь вспыхнул в понедельник, 16 августа, и охватил около 6000 гектаров.

Двадцать человек пострадали из-за отравления дымом, а шестеро пожарных получили травмы во время тушения огня.

Эвакуация проходила в районах Кавалер-сюр-Мер и Сен-Тропе, особенно вокруг муниципалитетов Гримо и Ла Моль. Некоторые местные кемпинги были уничтожены огнем, поскольку пламя, раздутое сильным ветром, быстро распространилось.

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Префектура просит "не загромождать дороги вокруг залива Сен-Тропе", чтобы аварийные службы могли работать.

Пожар на юге Франции вспыхнул во время сильной жары и синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни температура воздуха достигнет +35 градусов.

Южная Франция – это последняя территория Европы, которую этим летом уничтожили лесные пожары, когда температура поднялась до рекордных уровней в Средиземном море.

Ученые говорят, что тепловые волны будут становиться все более вероятными и экстремальными из-за изменения климата, вызванного выбросами углерода.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в Италии несколько дней горели леса, в том числе пожаром были охвачены Сардиния и Сицилия.

В Греции также бушевали лесные пожары. Правоохранители задержали более 130 человек, которых заподозрили в поджогах. В стране огненная стихия унесла жизни восьми человек, уничтожила сотни домов, жителей эвакуировали из десятков населенных пунктов.