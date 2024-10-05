Из-за наводнений в Боснии и Герцеговине погибли уже 19 человек: какие страны предложили помощь. Фото

В Боснии и Герцеговине по состоянию на вечер 4 октября из-за наводнений погибли уже 19 человек. Были найдены тела 16 жертв в Герцеговине и три в центральной Боснии.

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Об этом информирует Radio Slobodna Европа. Вследствие сильных ливней в Боснии, выпавших в ночь на пятницу, затопило несколько городов в центральной и южной частях страны.

Больше всего пострадали муниципалитеты Ябланица и Кониц, также были затоплены Крешево, Киселяк, Фойница и Вареш.

Для оказания помощи пострадавшему от наводнения населению были задействованы Вооруженные силы Боснии и Герцеговины с вертолетом, инженерной техникой и пехотными подразделениями.

Страны региона (Сербия и Хорватия), а также Евросоюз, предложили помощь Боснии и Герцеговине. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что они могут направить спасательные вертолеты и катера, а также оказать финансовую помощь. А премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сказал, что его правительство готово оказать "всю необходимую помощь в ликвидации последствий наводнения".

Что касается ЕС, то высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что Босния и Герцеговина может воспользоваться механизмом гражданской защиты ЕС, к которому присоединилась в 2022 году.

В США заявили, что они следят за ситуацией и находятся в постоянной связи с партнерами в Боснии и Герцеговине, чтобы оценить, как они могут поддержать страну.

Как сообщал OBOZ.UA, наводнение в Боснии и Герцеговине произошло из-за сильного ливня. Сотни людей считаются без вести пропавшими, а новые данные о погибших и пострадавших поступали ежечасно.

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