Из-за агрессии России против Украины нейтральные государства Европы хотят сближения с НАТО

Сразу четыре страны Европы просят у НАТО сближение и направили в адрес Североатлантического альянса письмо с предложением о расширенном сотрудничестве. Углубить отношения с НАТО хотят нейтральные европейские государства Австрия, Швейцария, Мальта и Ирландия.

Такое желание страны объясняют ростом нестабильности на Европейском континенте. Об этом сообщило издание Die Presse.

По данным издания, после вступления в НАТО Финляндии и Швеции, эти государства намерены позиционировать свою группу как WEP4 (четверка западноевропейских партнеров). Соответствующий неофициальный документ (Non-Paper) был отправлен WEP4 в штаб-квартиру НАТО в декабре прошлого года.

"В старом году, незадолго до Рождества, дипломаты Австрии и трех других нейтральных стран направили двухстраничное письмо. В нем говорилось о более тесных отношениях, а адресатом была организация, расположенная на авеню Леопольда III в Брюсселе: НАТО. Австрия, Ирландия, Мальта и Швейцария обратились в оборонный альянс, потому что хотят "расширить" свое партнерство с Альянсом", – говорится в статье австрийского издания.

В Non-Paper страны неформального объединения называют себя "ближайшими партнерами блока по делу общих ценностей" и подчеркивают "возрастающую важность" своего партнерства с НАТО в текущий период. Также они подчеркивают, что незаконная агрессивная война России против Украины "затрагивает всех нас".

Австрия, Швейцария, Мальта и Ирландия также сделали "очень конкретные предложения" относительно того, как можно продвинуть сотрудничество – от дополнительных совместных учений до "привилегированного доступа к документам и информации" на основе взаимного доверия, а также налаживания взаимодействия с Альянсом в сферах кибербезопасности, защиты объектов критической инфраструктуры и борьбы "с новыми взрывными технологиями".

В НАТО подтвердили Die Presse, что четыре нейтральных государства уже некоторое время стремятся к диалогу с Альянсом как западноевропейские партнеры. И их инициатива уже начала реализовываться: запланировано несколько встреч на высоком уровне.

В МИД Австрии сообщили о координации действий и сотрудничестве в рамках четверки нейтральных стран, объяснив это "геополитическим ветром". При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что о вступлении Австрии в НАТО речь не идет.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне угроз от РФ в 2022 году заявки о вступлении в НАТО подали Финляндия и Швеция. 4 апреля 2024 года Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась торжественная церемония, во время которой флаг страны был поднят среди флагов других государств. А 7 марта Швеция официально стала членом НАТО. Теперь Североатлантический Альянс официально объединяет 32 страны.

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