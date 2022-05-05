Из Приднестровья начали массово уезжать на территорию Молдовы: больше всего – мужчин призывного возраста

Мужчины призывного возраста начали массово выезжать из так называемой "Приднестровской республики" на территорию Молдовы. Это связано со слухами о возможном объявлении мобилизации.

При этом "власти" непризнанной "ПМР" заверяют, что не намерены объявлять мобилизацию. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал посол Украины в Республике Молдова Марко Шевченко.

По его словам, в последнее время замечено увеличение отъезда мужчин на подконтрольную Молдове территорию.

"На бытовом уровне все наблюдатели указывают на то, что увеличился выезд молодых людей, мужчин из Приднестровья на подконтрольные Молдове территории. Это связывают со слухами о возможной мобилизации", – сказал Шевченко.

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При этом он подчеркнул, что так называемые "власти" Приднестровья заявляют, что мобилизации не будет.

"Сейчас таких сообщений (о мобилизации, – ред.) нет. Более того, лидер непризнанной администрации в Тирасполе говорил о том, что нет намерений оглашать такую мобилизацию. Но все мы живем в мире, который стремительно меняется, и мы понимаем, что сегодня планов проводить мобилизацию нет, а завтра они могут появиться", – отметил посол.

Напомним, бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что, раздувая ситуацию в Приднестровье, РФ готовит другой так называемый плацдарм для наступления на украинский юг. Вероятно, российские захватчики будут пытаться высадить там десант и совершать теракты.

Ранее экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что последние действия Кремля в Приднестровье, где российская ФСБ устраивала провокации со взрывами, свидетельствует об отчаянии. Несмотря на все, РФ не имеет возможности попасть в "ПМР" и Молдову.