"Это знак отчаянья": Ходжес объяснил, зачем России провокации в Приднестровье
Последние действия Кремля в Приднестровье, где российская ФСБ устраивала провокации со взрывами, свидетельствует об отчаянии. Несмотря на все, РФ не имеет возможности попасть в "ПМР" и Молдову.
Такое убеждение выразил экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес. Мнением ныне сотрудник Центра анализа европейской политики поделился в эфире национального телемарафона.
По его словам, страна-агрессор, развязавшая войну против Украины, чувствует, что ее не ждет успех. Поэтому упомянутыми провокациями она стремится создать своеобразный отвлекающий маневр.
"Я думаю, что задача Путина – заставить Украину обращать внимание на тот регион, а еще тревожить союзников на Западе", – отметил Ходжес.
Генерал-лейтенант в отставке считает, что в действительности Россия не может попасть в Приднестровье и Молдову. Чтобы попытаться достичь этой цели российскому флоту придется сделать что-то такое, чего он раньше не делал. Фактически дойти до Одессы, "совершить там наземную операцию".
"Пока мы видим, что ему не удалось добраться до берега. Мы знаем, что произошло с крейсером "Москва", поэтому я считаю это маловероятным", – пояснил американский военный.
При этом он "пророчит" определенные беспорядки в Казахстане. Кремлю ведь очень не понравилось, что эта страна отказалась их поддерживать в войне против Украины.
"Казахи не прислали войска и не собираются проводить парад 9 мая. Скорее всего, россияне могут совершить нечто такое, больше как отвлекающий маневр", – предположил Ходжес.
Как сообщал OBOZREVATEL:
российских оккупантов разоблачили в подготовке провокаций в Одессе накануне 2 мая. Отмечалось, что они планировали распространить газеты с якобы призывом жителей Приднестровья к диктатору РФ Путину "защитить их от ВСУ".
В то же время Израиль и Германия призвали своих граждан покинуть территорию "ПМР" из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Такие же рекомендации выпустили дипучреждения Британии, Франции, Болгарии, США и Канады.