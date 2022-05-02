'Это знак отчаянья': Ходжес объяснил, зачем России провокации в Приднестровье

Последние действия Кремля в Приднестровье, где российская ФСБ устраивала провокации со взрывами, свидетельствует об отчаянии. Несмотря на все, РФ не имеет возможности попасть в "ПМР" и Молдову.

Такое убеждение выразил экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес. Мнением ныне сотрудник Центра анализа европейской политики поделился в эфире национального телемарафона.

По его словам, страна-агрессор, развязавшая войну против Украины, чувствует, что ее не ждет успех. Поэтому упомянутыми провокациями она стремится создать своеобразный отвлекающий маневр.

"Я думаю, что задача Путина – заставить Украину обращать внимание на тот регион, а еще тревожить союзников на Западе", – отметил Ходжес.

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Генерал-лейтенант в отставке считает, что в действительности Россия не может попасть в Приднестровье и Молдову. Чтобы попытаться достичь этой цели российскому флоту придется сделать что-то такое, чего он раньше не делал. Фактически дойти до Одессы, "совершить там наземную операцию".

"Пока мы видим, что ему не удалось добраться до берега. Мы знаем, что произошло с крейсером "Москва", поэтому я считаю это маловероятным", – пояснил американский военный.

При этом он "пророчит" определенные беспорядки в Казахстане. Кремлю ведь очень не понравилось, что эта страна отказалась их поддерживать в войне против Украины.

"Казахи не прислали войска и не собираются проводить парад 9 мая. Скорее всего, россияне могут совершить нечто такое, больше как отвлекающий маневр", – предположил Ходжес.

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