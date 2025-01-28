Из Минюста США уволили юристов, участвовавших в расследовании дел против Трампа – СМИ

Министерство юстиции США уволило нескольких юристов, причастных к расследованиям дел против бывшего президента Дональда Трампа. Среди уволенных были прокуроры Молли Гастон, Дж.П. Куни, Энн МакНамар и Мэри Дорман.

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Все они работали в команде специального прокурора Джека Смита, занимавшейся резонансными делами против Трампа. Об этом сообщает NBC News.

Речь идет о расследовании ненадлежащего обращения с секретными документами и попытках упразднить результаты президентских выборов 2020 года, предшествовавшие беспорядкам в Капитолии США 6 января.

Представитель Министерства юстиции заявил, что решение об увольнении принял исполняющий обязанности Генерального прокурора Джеймс МакГенри. По его словам, чиновникам больше не доверяют выполнение задач из-за их роли в "преследовании" Трампа.

"Сегодня исполняющий обязанности Генерального прокурора Джеймс МакГенри уволил ряд должностных лиц Министерства юстиции, сыгравших значительную роль в преследовании президента Трампа. В силу их действий исполняющий обязанности Генерального прокурора не доверяет этим должностным лицам в выполнении задач, необходимых для реализации повестки дня президента. Это решение отвечает миссии прекращения использования правительства как политического оружия", – сказал представитель Министерства юстиции NBC News.

Специальный прокурор Джек Смит подал в отставку в этом месяце, накануне инаугурации Трампа после его переизбрания. В результате давней политики Министерства юстиции, запрещающей уголовное преследование действующего президента, федеральные дела против Трампа были фактически закрыты.

Единственное дело, которое завершилось обвинительным приговором, касается выплаты "денег за молчание". Ее инициировал Генеральный прокурор Манхэттена Элвин Брэгг. Однако Трамп получил условное наказание без штрафов, став первым осужденным преступником, вновь вступившим в должность президента.

В ходе своей избирательной кампании Трамп неоднократно называл расследование против него "политически мотивированными" и обвинял демократов в попытках использовать Министерство юстиции для подрыва его политической карьеры.

В то же время юристы и эксперты называют увольнение работников Минюста неприемлемыми. По их мнению, это чревато независимостью американской правовой системы.

Уволенные работники имеют право обжаловать это решение в Совете по защите прав федеральных служащих, который рассматривает дисциплинарные дела государственных чиновников.

Напомним, президент США Джо Байден заранее помиловал нескольких ключевых должностных лиц своей администрации, в том числе доктора Энтони Фаучи, генерала в отставке Марка Милли и членов комитета, расследовавших штурм Капитолия 6 января 2021 года. Это решение было принято на фоне опасений, что Дональд Трамп, вернувшись в должность, может начать кампанию преследований своих политических оппонентов.

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