Байден заранее помиловал представителей своей команды на случай возможных преследований Трампа: что это значит

Президент США Джо Байден заранее помиловал нескольких ключевых должностных лиц своей администрации, в том числе доктора Энтони Фаучи, генерала в отставке Марка Милли и членов комитета, расследовавших штурм Капитолия 6 января 2021 года. Это решение было принято на фоне опасений, что Дональд Трамп, вернувшись в должность, может начать кампанию преследований своих политических оппонентов.

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Об этом сообщает АР. Объявляя о помиловании, Байден подчеркнул, что этот шаг не является признанием каких-либо противоправных действий или вины со стороны лиц, которых он помиловал.

"Выдачу этих помилований не следует ошибочно воспринимать как признание того, что кто-либо из этих лиц причастен к каким-либо противоправным действиям, кроме того, это не следует неправильно толковать как признание вины в любом правонарушении", – сказал он.

Он подчеркнул, что нация благодарна государственным служащим за их приверженность стране.

Такое решение Байдена стало ответом на предварительные заявления Дональда Трампа, объявившего, что у него есть список "врагов". Среди них – те, кто принимал участие в расследовании его роли в событиях 6 января 2021 года. Байден стремится предотвратить возможные попытки использования правосудия для политической мести.

Ошибки, объявленные всего за несколько часов до окончания президентства Байдена, месяцами были предметом жарких дебатов на самом высоком уровне Белого дома.

В США помилование обычно используется в конце президентского срока для людей, уже осужденных за преступления. Байден пошел гораздо дальше, используя это право превентивно, в отношении тех, кто даже не был под следствием. Критики опасаются, что это создаст прецедент для будущих президентов, которые могут использовать помилование как способ поощрения своих сторонников к действиям на грани закона.

Решение Байдена также поднимает вопрос о правовой основе таких действий. В прошлом году Верховный суд принял, что президенты пользуются широким иммунитетом от судебного преследования за то, что можно считать официальными действиями, а помощники и союзники президента не пользуются таким щитом.

Доктор Энтони Фаучи, который в течение 40 лет возглавлял Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний, стал одной из главных мишеней критики Трампа за свои рекомендации по борьбе с COVID-19. После объявления помилования он воздержался от комментариев, но его близкие советники отметили, что считает это решение необходимым для защиты общественных деятелей от политических атак.

Генерал в отставке Марк Милли, бывший глава Объединенного комитета начальников штабов, поблагодарил Байдена, сказав: "Я не хочу тратить время, которое Господь дарит мне, на борьбу с несправедливыми обвинениями". Милли также упомянул, как во время работы на высших военных должностях его неоднократно обвиняли в нелояльности к Трампу.

Байден также помиловал членов и сотрудников комитета 6 января, который расследовал нападение, а также сотрудников Капитолия США и столичной полиции округа Колумбия, которые давали показания перед комитетом Палаты представителей о том, что с ними произошло в тот день, когда их захлестнула разъяренная, жестокая толпа. поклонников Трампа.

Комитет провел 18 месяцев, расследуя Трампа и восстание. Его возглавили представитель Бенни Томпсон, демократ от Миссисипи, и представитель Лиз Чейни, республиканка из Вайоминга, которая позже пообещала голосовать за демократа Камала Гаррис и вела с ней кампанию против Трампа. В заключительном отчете Комитета было установлено, что Трамп преступно участвовал в "многокомпонентном сговоре" с целью отмены законных результатов президентских выборов 2020 года и не предпринял никаких действий, чтобы остановить своих сторонников от нападения на Капитолий.

Напомним, президент США Джо Байден в конце своей каденции смягчил приговоры почти 2500 лицам, осужденным за преступления, связанные с наркотиками. Он помиловал и смягчил приговоры большего количества заключенных, чем кто-либо из его предшественников.

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