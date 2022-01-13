Из Казахстана начинается вывод военного контингента ОДКБ. Фото и видео

В четверг, 13 января, начинается вывод из Казахстана военного контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он продлится не более 10 дней.

Об этом сообщается в Telegram "Sputnik Казахстан" и на сайте Министерства обороны России. Миротворцы ОДКБ начали передачу охраняемых объектов правоохранительным органам Казахстана (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Подразделения миротворческих сил ОДКБ приступают к подготовке техники для возвращения в пункты постоянной дислокации", – говорится в сообщении.

Возвращение военных сил ОДКБ в свои страны организовано во взаимодействии с казахстанской стороной.

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Отмечается, что за короткое время контингент выполнил поставленные задачи – охранял стратегически важные объекты Казахстана, в частности, ТЭЦ и водоканалы.

В соответствии с разработанным командованием КМС ОДКБ и Минобороны Республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны https://t.co/vEcneEZsGc#Минобороны #АрмияРоссии #ОДКБ #Казахстан pic.twitter.com/2ScnqaMKl9 — Минобороны России (@mod_russia) January 13, 2022

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о снятии чрезвычайного положения в двух городах и ряде областей государства с 13 января, хотя ожидалось, что оно продлится до 19 января. Кроме того, аэропорт Алматы возобновил свою работу и уже принял первый рейс из турецкой Антальи, который выполнила авиакомпания Air Astana.

Вместе с тем столица Казахстана Нур-Султан практически вернулась к обычной жизни – там снят "красный" уровень террористической угрозы, однако взамен объявлена "красная" зона по коронавирусу и усилены карантинные ограничения.