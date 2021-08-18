Украина отправила самолет в Афганистан для эвакуации украинцев. Все подробности

Более 150 украинцев и членов их семей, а также иностранцев на днях смогут выехать из Афганистана. Для эвакуации граждан в среду, 18 августа, в Кабул улетел самолет Минобороны.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии "Интерфакс-Украина". По его словам, именно столько людей на данный момент заявили о желании покинуть захваченную талибами страну, а МИД вместе с причастными ведомствами работает над созданием условий для их безопасной эвакуации.

"Отрабатываем два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел сегодня из Киева", – подчеркнул он.

Видео дня

Пока украинские дипломаты решают три непосредственные задачи:

безопасный коридор для доступа в аэропорт афганской столицы;

безопасная посадка людей на самолет и его техническая подготовка;

получение разрешения на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана.

Относительно первого Николенко пояснил, что ситуация в стране остается частично неконтролируемой, часть аэропорта закрыта, а другая контролируется иностранными войсками, на подъездах к нему размещается ряд блокпостов. Также он напомнил о кадрах в новостях, которые демонстрировали толпы людей в аэропорту Кабула, которые пытались зацепиться хоть за какую-то возможность попасть в самолеты. МИД ставит целью не допустить повторения этого. А по поводу третьей задачи – состоялась дисфункция обслуживающих компаний, прежде всего, для заправки горючего.

"Эвакуация начнется, как только будут решены эти вопросы. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время", – заверил спикер МИД.

Новость дополняется...