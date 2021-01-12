Иванка Трамп поссорилась с отцом из-за решения пойти на инаугурацию Байдена – СМИ

Иванка Трамп поссорилась со своим отцом, действующим президентом США Дональдом Трампом, из-за решения посетить инаугурацию Джо Байдена.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на источник в Белом доме, своим визитом она хочет "произвести хорошее впечатление" и спасти свою политическую карьеру. Однако Трамп назвал это "худшим решением, которое она могла принять".

"Иванка обеспокоена тем, что ее многообещающая политическая карьера находится под угрозой, и она делает все возможное, чтобы спасти свою репутацию", – рассказал инсайдер.

Но Трамп был возмущен таким решением, сказав, что их семья должна сплотиться и выступить единым фронтом.

"Президент сказал своей дочери, что ее присутствие на инаугурации будет стоить ей тысяч сторонников и будет худшим решением, которое она когда-либо могла принять", – отметил источник.

Однако, сама Иванка говорила, что должна защищать свои политические стремления и не собирается все испортить, посетив старт кампании своего отца 2024 года, который назначен на тот же день, то есть 20 января, пишет издание.

Сам же Дональд Трамп ранее заявлял, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена.

Отмечается, что последним президентом, который не присутствовал на приведении к присяге своего преемника, был президент Эндрю Джонсон в 1869 году, которому был объявлен импичмент. Также Джон Адамс (2-й президент США,1797 – 1801), и Джон Куинси Адамс (6-й президент США,1825 – 1829) пренебрегли своими преемниками.

Напомним, что 20 января инаугурация избранного президента США Джо Байдена из-за пандемии COVID-19 пройдет в виртуальном формате.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украину на инаугурации президента США Джо Байдена будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.