Іванка Трамп посварилася з батьком через рішення піти на інавгурацію Байдена – ЗМІ

Іванка Трамп посварилася зі своїм батьком, чинним президентом США Дональдом Трампом, через рішення відвідати інавгурацію Джо Байдена.

Як пише Daily Mail з посиланням на джерело в Білому домі, своїм візитом вона хоче "справити хороше враження" і врятувати свою політичну кар'єру. Однак Трамп назвав це "найгіршим рішенням, яке вона могла ухвалити".

"Іванка стурбована тим, що її багатообіцяльна політична кар'єра перебуває під загрозою, і вона робить все можливе, щоб врятувати свою репутацію", – розповів інсайдер.

Але Трамп був обурений таким рішенням, сказавши, що їхня сім'я повинна згуртуватися і виступити єдиним фронтом.

"Президент сказав своїй дочці, що її присутність на інавгурації буде коштувати їй тисяч прихильників і буде найгіршим рішенням, яке вона коли-небудь могла ухвалити", – відзначило джерело.

Однак сама Іванка говорила, що повинна захищати свої політичні прагнення та не збирається все зіпсувати, відвідавши старт кампанії свого батька 2024 року, який призначений на той же день, тобто 20 січня, пише видання.

Сам же Дональд Трамп раніше заявляв, що не буде присутній на інавгурації Байдена.

Відзначається, що останнім президентом, який не був присутній на приведення до присяги свого наступника, був президент Ендрю Джонсон в 1869 році, якому було оголошено імпічмент. Також Джон Адамс (2-й президент США, 1797 – 1801), і Джон Квінсі Адамс (6-й президент США, 1825 – 1829) знехтували своїми наступниками.

Нагадаємо, що 20 січня інавгурація обраного президента США Джо Байдена через пандемію COVID-19 пройде в віртуальному форматі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україну на інавгурації президента США Джо Байдена представлятиме посол України в Вашингтоні Володимир Єльченко.